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內壢高中特色課程「桃花源壢險記」　穿越時空跨界旅行

聯合報 / 記者高宇震 / 桃園即時報導
內壢高中國際人文創藝課程「桃花源 壢險記」AR2VR專題，今天於桃園青年創藝聚落「興光堡壘」，舉行成果發表會。圖／內壢高中提供
內壢高中國際人文創藝課程「桃花源 壢險記」AR2VR專題，今天於桃園青年創藝聚落「興光堡壘」，舉行成果發表會。圖／內壢高中提供

桃園市內壢高中國際人文創藝課程「桃花源 壢險記」AR2VR專題，基於在地化課程，從國際視角、全球關懷的角度開展，以「國際關懷、餐桌地景」為主軸，聚焦於新住民移工遷徙與落腳、飄泊歲月與關懷聚點、承載鄉愁的東南亞滋味、在地賞味文化風采、異國美食探索世界等五大主題，今天於桃園青年創藝聚落「興光堡壘」，舉行成果發表會。

課程由歷史科陳宜慧、公民與社會科黃麗君、家政科李秀靜、資訊科施柏豪及外籍教師Masi等五位熱血教師組成教學團隊。經無數的教學共備，並與中原大學企管系主任邱榆淨、教授曾世賢及研究生共同討論，完成課程架構。

以「五大課程為縱向主軸」跨領域課程規畫，加上「時間、空間、人間」三維內涵，透過綜觀歷史演繹、品味在地風土、觀察人文故事，交織出桃花源的風貌，並藉由資訊融入AR2VR為媒介，穿越時空，跨界旅行，師生共同編織屬於自己的「桃花源 壢險記」，期待能身「壢」其境，感受在地風味，並能與世界連結。

內壢高中校長王炎川表示，這門特色課程，從關懷新住民及移工，了解在地及異國飲食文化，同理他鄉即故鄉的心情與感慨，分組共同完成這充滿台灣人情味及科技感的課程，讓學習和感動不受限。

移工 新住民 台灣人

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