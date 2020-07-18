台灣音樂二三事活動桃園登場 傳遞美妙樂章

為推廣台灣美妙音樂，桃園市立圖書館龍潭分館今天舉辦「台灣音樂二三事」活動，邀請客家新銳歌手曾仲瑋等人，藉由吉他、二胡、鼓聲等各式樂器，讓民眾感受到歌曲的動人樂章。

桃園市立圖書館表示，龍潭為知名音樂家鄧雨賢的故鄉，為了持續介紹屬於這塊土地特有音樂，市立圖書館今天在龍潭分館主辦「台灣音樂二三事」活動，邀請曾仲瑋、曾怡玲、小萬等人一起近距離與民眾接觸，藉由客家美妙音樂，譜出鄉土風情。

市立圖書館表示，曾仲瑋在歌曲中也介紹客家歌曲的鄉愁與喜樂，介紹平板、山歌、小調的差異，並與現場聽眾熱情互動，體會客歌音樂不同韻味。

桃園市政府文化局表示，很多民眾走入龍潭分館，就會對這棟採取綠建築，並且充滿日光、綠意空間留下深刻印象，下午也在動人音樂中，感受知識、藝文、生態美好。

「台灣音樂二三事活動」以客家歌曲、獨立音樂、詞曲創作等風格為主軸，桃園市立圖書館指出，今天起到9月底還有一系列活動陸續展開，希望以不同方式音樂呈現，傳遞台灣音樂之美。