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「富富小山岡」開幕 盼帶動富岡地方創生發展

聯合報 / 記者高宇震 / 桃園即時報導
創生基地「富富小山岡」，今天整修完成並開幕。圖／文化局提供
創生基地「富富小山岡」，今天整修完成並開幕。圖／文化局提供

桃園市文化局今年與青年團隊合作成立「富岡創生協力隊」，選在富岡老街的中心地「大井頭」，運用「以修代租」的方式，整修一棟老屋作為創生基地「富富小山岡」，今天整修完成並開幕，希望推動楊梅富岡地方創生。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，創生基地坐落於富岡老街，經過市府團隊、中原大學及文化志工的努力，成功完成老屋新生，基地未來不僅將作為地方創生的搖籃，也將結合周邊的富岡車站、鐵道文化及楊梅休閒農業區，打造富岡獨特的文化觀光魅力。

基地前身為派報社，屋主鄒媽媽將房屋提供公益使用，市府透過「以修代租」的方式，推動老屋新生計畫，邀請青年擔任「擦澡工」，約2個月期間合力清出近60頓的垃圾及物品，讓老屋擁有新生命，期盼未來能以此為基地，培育更多地方創生志工，並結合地方文史團體跟社區力量，發揚富岡鐵道文化。

鄭文燦提及，桃園自升格後積極推動文化資產保存及歷史建築活化工作，2018年地景藝術節選擇在富岡舉行，受到熱烈迴響；富岡車站歷史悠久，富岡老街也有許多珍貴的歷史建物，經2年籌備期，「第一屆富岡鐵道藝術節」將在8月14日舉行，希望完美結合富岡社區環境藝術及鐵道文化，邀請藝術家創作可長久保存的作品，點綴富岡美景。

創生基地今開張，桃市府也宣布將招募「富岡創生協力隊」，透過公民參與擬訂「富岡地方創生事業計畫」，涵蓋社區再生、觀光產業、一級產業升級或社區照護等面向，積極向國發會提案爭取經費，希望在中央及地方攜手合作下，為地方創生注入更多活水。

創生基地「富富小山岡」前身為派報社。圖／文化局提供
創生基地「富富小山岡」前身為派報社。圖／文化局提供
桃園市文化局今年與青年團隊合作，整修富岡老街一棟老屋，作為創生基地「富富小山岡」。圖／文化局提供
桃園市文化局今年與青年團隊合作，整修富岡老街一棟老屋，作為創生基地「富富小山岡」。圖／文化局提供

老屋 鐵道 老街

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