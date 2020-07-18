竹縣東方美人茶評鑑出爐 家傳5代茶農獲特等獎
新竹縣109年度東方美人茶優良茶比賽結果今天中午揭曉，共有15組茶進入前15名頭等獎決賽，角逐唯一的特等獎頭銜，評審採「裸茶」方式抽樣，依照茶葉的色澤、香味及茶色評選，最終由北埔鄉茶農姜金域奪下今年茶王寶座。
拿下特等獎的茶農姜金域表示，種出好茶的關鍵就是用心，每天都要到茶園巡視，還要將茶園長出的雜草割除，才不會影響到茶葉生產品質，而因為他的茶園不大，約2甲面積，因此更可以專心在每株茶樹的生長照顧，這些都是靠人工一點一滴付出得來的。
姜金域更自豪自己是家傳第5代種茶，家族從曾曾祖父姜阿海開始，種茶超過140年，他從小就在茶園長大，國小一路到退伍前都跟在父親姜肇宣身邊學習如何種茶、製茶，退伍後才真正全心投入茶葉種植，至今也已經超過20年。
新竹縣長楊文科表示，縣府會持續投入經費輔導北埔及峨眉鄉農會輪流辦理「東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽」，並開設製、焙茶技術研習，以及初、中級評茶訓練課程、推動優良茶評鑑分級制度。
縣府農業處長范萬釗則說明，比賽是以「裸茶」（大包裝不裝罐）方式繳茶，再進行抽取茶樣評鑑，能強化比賽公平性及公開度，賽後則依等級統一進行分裝，以QRcode標示品種以示身分，提供消費者完整購買資訊。
今年東方美人茶夏茶評鑑，收繳1萬3896台斤的茶葉，共有1198點參賽，共選出參等獎76名、貳等獎43名、頭等獎35名及特等獎1名，前五名分別為特等獎姜金域、頭等獎一姜禮杞、頭等二陳瑞書、頭等三攸香茶園、頭等三楊隆茶園。
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