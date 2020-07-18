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影／龍鳳漁港「戀戀牽罟情」連3年推出 體現海洋教育

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動，吸引2000多名親子來同樂，體驗早年用機具編草繩的農村風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動，吸引2000多名親子來同樂，體驗早年用機具編草繩的農村風情。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動，吸引2000多名親子來同樂，體驗先民傳統捕魚方式及農村古早味生活，活動結合海洋及環保教育，深具意義；農委會副主委陳添壽專程與會，他強調國人生活在海島之上，應有海洋思維，行政院也力推「向海洋致敬」，期盼我們的海洋不再受到垃圾的汙染。

村耕農業生產合作社指出，苗栗縣竹南、後龍及桃園市沿海迄今仍保有牽罟的傳統漁撈作業方式，鑑於沿海漁源漸枯竭，他們希望能以牽罟為主軸帶動觀光旅遊，活化長達50公里的苗栗海岸線，合作社接受農委會委託進行田間試驗，在苗栗沿海生產西瓜、花生及小番茄等有機、無毒栽培作物，前年並開始委託合作社辦理牽罟及農漁村生活體驗活動，讓民眾更貼近海洋、珍惜海洋。

今天活動在龍鳳漁港北側沙灘舉辦，吸引全台各地2000多人參加，大人、小孩開心前來，竹南、頭份2地的前後任首長也都來共襄盛舉，場面熱鬧非凡，會場除了安排牽罟的重頭戲，還結合農村生活體驗、社區表演、學生海洋環保教育彩繪作品展示。

上午的風浪不小，因潮水關係，牽罟活動只能「下網 」1趟，未能再下第2網，有些報名遊客到場較晚，無緣體驗今天的牽罟盛會，但大家仍開心地在會場看表演、逛市集、體驗編草繩、爆米香、製作手工麻糬，在疫情解封後親子開心暢遊，也期待明年再相逢。

陳添壽指出，牽罟活動充滿傳統漁業風情及合作精神，外地、本地民眾不分大人小孩共同拉繩牽罟，最後也分享魚獲，場面尤其和諧，深具意義。

苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動。記者胡蓬生／攝影
古早味遊戲吸引遊客體驗。記者胡蓬生／攝影
古早味遊戲吸引遊客體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動，吸引2000多名親子來同樂，體驗早年用機具編草繩的農村風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動，吸引2000多名親子來同樂，體驗早年用機具編草繩的農村風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」，活動結合農漁村風情體驗、海洋及環保教育等特色。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」，活動結合農漁村風情體驗、海洋及環保教育等特色。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動，吸引2000多名親子來同樂，體驗早年用機具編草繩的農村風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動，吸引2000多名親子來同樂，體驗早年用機具編草繩的農村風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動，吸引2000多名親子來同樂，海灘氣氛熱滾滾。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣村耕農業生產合作社今天連續第3年在竹南鎮龍鳳漁港舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動，吸引2000多名親子來同樂，海灘氣氛熱滾滾。記者胡蓬生／攝影

牽罟 農委會 親子

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