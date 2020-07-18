鄭文燦當場喊400元夜市券加碼到5萬份 市府急協調加印

桃園市政府推出400元面額桃園夜市券，可用200元振興三倍券兌換，昨天首日果然吸引大批民眾排隊兌換，但10天活動僅發6千份，不少人嫌「太少」，市長鄭文燦昨晚出席桃園夜市券啟動記者會，當場喊出活動延長並加碼5萬份，市府經發局說，夜市券有防偽機制，正緊急協調廠商加印，請民眾不用急著這幾天兌換，之後數量會更充足。

桃園夜市券活動原規畫昨天起至26日，民眾可到4大夜市（桃園觀光、中壢觀光、龍潭觀光與八德興仁花園夜市）使用，一份桃園夜市券共8張、每張面額50元，總價值400元，由於只要憑身分證與200元三倍券就能兌換，三倍券「價值翻倍」極富吸引力，昨天下午3點就有民眾到夜市排隊搶領，光中壢觀光夜市就湧入五、六百人。

市府統計除了龍潭觀光夜市為周六、日營業，昨天3大夜市就發出1050份，由於兌換作業需要檢視身分證件，還有不少人忘記帶三倍券就跑來排隊，大約花了1個半小時完成兌換，反應熱烈。

由於桃園夜市券總計要發6千份，鄭文燦昨晚喊出加碼至5萬份，還說要延長活動時間，讓民眾、攤商都相當開心，桃園觀光夜市自治管委會總代表程光亮說，昨晚桃園觀光夜市直到晚上10點多「都還很多人，更不少年輕人出來逛街」，樂見桃園夜市券加碼發放，能讓更多人領到，帶動攤商生意，管委會會協助攤商憑券兌領現金。

經發局指出，桃園夜市券設計防偽機制，需要特殊印製，已跟廠商確認加印事宜，但牽涉到作業排程，因此現階段仍維持原活動規畫，昨天起至26日4大夜市每營業日限量發送150份，晚上7點開始兌換；待後續加印作業確認後，會再對外公布每天發送份數，以及兌換與使用夜市券的活動延長時間。