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桃園海洋日「漁人島」今揭幕 即日起一連9天舉行

聯合報 / 記者高宇震 / 桃園即時報導
桃園市府舉辦「漁人島 2020桃園世界海洋日」，今天早上在新屋農博環境教育園區舉行開幕式。圖／桃園市府提供
桃園市府舉辦「漁人島 2020桃園世界海洋日」，今天早上在新屋農博環境教育園區舉行開幕式。圖／桃園市府提供

響應6月8日世界海洋日，桃園市府舉辦「漁人島 2020桃園世界海洋日」，今天早上在新屋農博環境教育園區舉行開幕式，今年有別以往，將單日性活動改為系列活動，今天起至7月26日一連9天舉行，希望透過大師講座、靜態展覽、親子活動、闖關遊戲、劇團演出等活動，喚起大眾對海洋保護議題的關注。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，聯合國將6月8日訂為世界海洋日，希望喚醒各國對海洋生態保育的重視，尤其台灣四面環海、以海立國，更應該熟悉海洋生態與資源。

今年海洋日以「歡樂、探索、知性」為主軸，規劃18項展覽，除介紹桃園海岸生態亮點，也規劃大師講座並建立海洋環境教育平台，同時舉辦親子活動、變裝、舞蹈比賽等，另外邀請YOYO TV家族、五洲園掌中劇團、紙風車劇團現場演出，希望透過寓教於樂的方式，帶領大小朋友認識海洋環境及生態保護理念。

鄭文燦說，海洋汙染及漁業資源枯竭等議題受到國際間關注，桃園海岸線約46公里長，橫跨4個行政區，海洋沿岸周邊擁有許多珍貴的自然景觀，因此桃園升格後成立海管處，專責辦理海岸管理事務，並協助保護海岸周邊重要自然景觀及人文設施。

除了許厝港國家級重要濕地，市府今年6月正式公告「草漯沙丘地質公園」，是目前全國唯一沙丘地質公園，此外，全國第一座以傳承海客、牽罟文化精神的「海洋客家牽罟文化館」也在6月揭牌啟用；大潭電廠以南的觀新藻礁區，目前復育情況良好、污染也受到管制，市府也正與海洋保育署及中油公司協商，希望將觀新藻礁生態區提列適當的保護等級。

鄭文燦也提到，永安漁港及竹圍漁港擁有豐富多元的海產，每逢假日吸引許多遊客造訪，隨著國內疫後大解封，希望鼓勵更多民眾到桃園海岸四大生態亮點走走，未來桃園沿海觀光旅遊也希望朝向生態低碳方向發展。

鄭文燦 親子 牽罟

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