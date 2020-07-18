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搭台灣好行石門水庫線 旅遊達人當導遊帶你玩

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
台灣好行石門水庫線假日行駛，今年新增名人堂花園大飯店站點，館內有花生漫畫棒球場等設施。圖／桃園市觀光旅遊局提供
台灣好行石門水庫線假日行駛，今年新增名人堂花園大飯店站點，館內有花生漫畫棒球場等設施。圖／桃園市觀光旅遊局提供

石門水庫、三坑老街向來是桃園熱門戶外去處，今年因疫情影響，石門水庫風景區更一躍成國內最夯景點，桃園市觀光旅遊局迎接暑假人潮，今天起連續5個周末在「台灣好行石門水庫線」安排旅遊達人上車導覽，抵達石門水庫壩頂、三坑老街2站時，也會跟遊客一起下車進行實地導覽，生動介紹生態與文史特色，讓遊客玩得更盡興深入。

台灣好行在桃園行駛501大溪快線、502石門水庫線與503小烏來線，後2條路線為假日行駛，石門水庫線以運動休憩線為定位，途經龍潭、三坑老街、石門水庫，沿路都可下車運動，假日不少民眾搭台灣好行到石門水庫健行，一覽水庫景致與優美生態。

桃園市觀旅局今天安排導覽經驗豐富的旅遊達人李莊斌搭乘台灣好行石門水庫線，從早上8點半自中壢站發車就上車導覽，還隨機發送好行車票，讓搭乘遊客有玩有得拿，還有現地導覽，下午1點50分自石門水庫返程也擔任車上導遊，解說沿線景點特色。

台灣好行石門水庫線原有13個站點，停靠老街溪河川教育中心、桃園市客家文化館、石門大草坪與三坑老街等，一日券全票100元、半票50元，一日內可不限次數上下車，由於石門水庫線途經今年新開幕的名人堂花園大飯店，納為最新站點，台灣好行也趁暑假推出棒球名人堂Snoopy體驗紀念幣限量套票，原價300元、特價180元。

市府觀旅局指出，棒球名人堂Snoopy體驗紀念幣套票包含台灣好行石門水庫線一日券，還有6枚棒球名人堂SNOOPY體驗紀念幣，遊客可就近到飯店棒球名人堂館內遊玩，並體驗與Snoopy聯名研發的各式棒球遊戲機台，詳情可上台灣好行官網https://www.taiwantrip.com.tw/line/92查詢。

台灣好行石門水庫線假日行駛，帶遊客遊覽石門水庫。圖／桃園市觀光旅遊局提供
台灣好行石門水庫線假日行駛，帶遊客遊覽石門水庫。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局迎接暑假人潮，今天起連續5個周末在「台灣好行石門水庫線」安排旅遊達人上車導覽。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局迎接暑假人潮，今天起連續5個周末在「台灣好行石門水庫線」安排旅遊達人上車導覽。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局迎接暑假人潮，今天起連續5個周末在「台灣好行石門水庫線」安排旅遊達人上車導覽。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局迎接暑假人潮，今天起連續5個周末在「台灣好行石門水庫線」安排旅遊達人上車導覽。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局迎接暑假人潮，今天起連續5個周末在「台灣好行石門水庫線」安排旅遊達人上車導覽。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局迎接暑假人潮，今天起連續5個周末在「台灣好行石門水庫線」安排旅遊達人上車導覽。圖／桃園市觀光旅遊局提供

石門水庫 台灣好行 老街

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