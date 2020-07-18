聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市媽祖有保庇園遊會登場 可使用三倍券消費
新竹市政府今明兩天在長和公園舉辦媽祖有保庇園遊會，今天請來世界麵包大賽冠軍吳寶春、義大利拿坡里披薩團體組冠軍蔡松霖、鄭羽辰、李品儀、世界巧克力冠軍許華仁等人，架起大型窯烤爐現場烘焙，園遊會也歡迎使用振興三倍券。
媽祖有保庇園遊會有近20個攤位，吳寶春帶來40多個使用台灣原料的麵包，拿坡里披薩團體組則以無花果入菜pizza，多個攤販都推出限量餐點，市長林智堅逛市集，並由蔡松霖協助將pizza送進窯烤爐。
林智堅說，長和公園鄰近動物園，過去雜草重生、積水及常堆積垃圾，如今變身成綠地公園，公園保有老樹，提供最天然的乘涼場所，除改善環境，也引進最優質活動豐富民眾生活。
媽祖有保庇園遊會還結合專家導覽文史，採現場報名，吳寶春說，他一直很喜歡新竹市，特別是有很濃厚的文化意涵，尤其看到有很多古蹟，他也特別喜歡漫步在新竹公園，聽著導覽解說湖畔料亭曾提供日本神風特攻隊最後一餐等故事。
市府產發處長張力可表示，媽祖有保佑園遊會活動持續到明天，還有多家知名廚具品牌品硯、畢耶、河洛和南園在現場展售，園遊會還可使用三倍券。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言