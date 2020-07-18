竹市媽祖有保庇園遊會登場 可使用三倍券消費

新竹市政府今明兩天在長和公園舉辦媽祖有保庇園遊會，今天請來世界麵包大賽冠軍吳寶春、義大利拿坡里披薩團體組冠軍蔡松霖、鄭羽辰、李品儀、世界巧克力冠軍許華仁等人，架起大型窯烤爐現場烘焙，園遊會也歡迎使用振興三倍券。

媽祖有保庇園遊會有近20個攤位，吳寶春帶來40多個使用台灣原料的麵包，拿坡里披薩團體組則以無花果入菜pizza，多個攤販都推出限量餐點，市長林智堅逛市集，並由蔡松霖協助將pizza送進窯烤爐。

林智堅說，長和公園鄰近動物園，過去雜草重生、積水及常堆積垃圾，如今變身成綠地公園，公園保有老樹，提供最天然的乘涼場所，除改善環境，也引進最優質活動豐富民眾生活。

媽祖有保庇園遊會還結合專家導覽文史，採現場報名，吳寶春說，他一直很喜歡新竹市，特別是有很濃厚的文化意涵，尤其看到有很多古蹟，他也特別喜歡漫步在新竹公園，聽著導覽解說湖畔料亭曾提供日本神風特攻隊最後一餐等故事。