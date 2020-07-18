高雄榮總攜手交大 朝智慧醫療邁進

高雄榮民總醫院因應屏東急重症醫療及長照的需求，積極朝智慧醫療發展，已與國立交通大學策略聯盟，希望結合雙方的研究能量，共同開發數位生醫、智慧長照等的領域，優化台灣醫療產業。

高榮與交大簽訂策略聯盟合作協議書，尋求轉型，高榮院長林曜祥表示，高雄榮總是以醫療服務、教學訓練與醫學研究為首要任務的醫學中心，目前也是陽明大學、國防醫學院及多家醫學醫事相關大學的教學醫院。未來希望注入智慧、科技及精準醫療的精神，籌建屏東大武新區域醫院，守護高屏地區民眾的健康及醫療。

而交通大學在光電、半導體、資訊領域極具優勢，民國98年在台南即成立國內第一個光電學院，設有影像與生醫光電研究所、生醫工程研究中心等，未來可望偕同交大，整合生醫、物聯網、大數據、電資、光通訊、光電等跨領域，邁入智慧生醫電子領域，優化精進醫療服務與照顧。 造福更多病患，發揮一加一大於一的能量。