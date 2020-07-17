桃園夜市券啟動 鄭文燦加碼5萬張、延長發放時間

振興三倍券昨天上路，桃園市加碼推出「桃園夜市券」今天晚上也正式推出，桃園市長鄭文燦更於晚間在中壢夜市舉行「桃園夜市券加倍送」啟動活動上，宣布加碼夜市券發放數量，由原先的6千張增加至5萬張，同時發放時間從7月17日至26日延長為暑假期間、「發到完為止」。

鄭文燦晚間協同四大夜市代表攜手啟動「桃園夜市券加倍送」活動，現場示範如何兌換桃園夜市券，活動首日更特別加碼，當天換出近千份「桃園夜市券」。民眾只要於活動期間，攜帶身分證明文件至桃園四大夜市，即可以200元實體振興三倍券兌換400元桃園夜市券。

鄭文燦說，桃園夜市券是200元三倍券換400元夜市券，便利最大，受熱烈的響應，今天排了1千多位民眾，平價美食的理念，1張200元的振興券可兌換面額50元 8張(400元)夜市券。這個計畫本來想要衝刺1個禮拜6千張，市府決定要把它放大為5萬張，包括中壢、桃園、興仁及龍潭等桃園四大夜市都可以用，原則上會在暑假期間，把這個5萬份發完。

每個夜市會調配數量，希望消費信心恢復，大家逛夜市的心情也可以恢復，疫情在國內解封後，大家可以走出來，下半年來拚經濟、拚消費。