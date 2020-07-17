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媽祖徒步進香直播 白沙屯網路電視台再創新頁

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供

白沙屯媽祖進香之旅今年已滿畫下句點，再次凸顯民間媽祖信仰的強大凝聚力，自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台，今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香，全體義工在近37度的高溫下一棒接一棒，克服酷熱的天候挑戰及直播設備的高溫，在白沙屯媽祖護佑下圓滿完成任務，並創下直播同時在線人數突破2萬3000人的紀錄。

白沙屯媽祖婆網路電視台台長駱調彬指出，今年白沙屯媽祖進香直播同時在線人數突破2萬3000人，總觀看次數達1500萬次

，觀看時間6300萬分鐘，總觸及數高達1.3億人次，並有56個國家線上觀賞，前10名依序為台灣、新加坡、香港、美國、馬來西亞、越南、日本、印尼、加拿大、泰國等，另外有8部影片登上YouTube熱門發燒影片前10名，其中有4部影片輪流連續5天榮登YouTube熱門發燒影片第1名，這真的是白沙屯香丁腳的榮耀。

駱調彬指出，來參與協助進香拍攝任務的義工都是沒有專業背景與技能的「素人」，訓練起來非常辛苦，但大家都任勞任怨，尤其在幾場5機大型轉播中，一個人要負擔5、6人的工作量，有時真的是手忙腳亂。

駱調彬回鄉將屆滿20年，他表示白沙屯是自己土生土長的故鄉，有這麼好的文化更應全力以赴，持續不斷把白沙屯媽祖的好，發揚到全世界，這幾年因白沙屯媽祖知名度大開，商業電視台也在3年前開始商業置入白沙屯媽祖進香文化，為了護持不讓白沙屯媽祖進香文化變質，他投入數百萬資金添購最先進設備，在眾多信徒朋友支持下，今年再度地寫下轉播及直播的歷史新頁，任務能圓滿達成一切都要感謝媽祖。

自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香，並創下新頁。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香，並創下新頁。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供
自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台今年第4年全程直播白沙屯媽祖進香。圖／駱調彬提供

白沙屯媽祖 直播 義工

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