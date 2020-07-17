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桃園拉拉山水蜜桃產量減半不夠賣 要買要快

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府前廣場每年6、7月都開放復興區部落農民擺攤賣拉拉山水蜜桃，生意還不錯。記者張裕珍／攝影
桃園市政府前廣場每年6、7月都開放復興區部落農民擺攤賣拉拉山水蜜桃，生意還不錯。記者張裕珍／攝影

桃園拉拉山水蜜桃遠近馳名，但今年在開花結果期間接連受到下霜、乾旱等氣候影響，實際收成產量砍半，整體水蜜桃果粒偏小，不過香甜品質仍具一定水準，由於產量銳減，復興區部落農民面臨不夠賣窘境，預估再一、兩周就會售罄，要買要快。

拉拉山水蜜桃6月中開始盛產，除了可到復興區產地購買，市府農業局也按傳統開放市府前廣場讓部落農民來擺攤銷售，市區消費者能就近買到產地美味，不過往年至少5、6攤滿攤盛況不復見，今年因產量減半，只有2攤來擺，有時到中午就全賣光收攤。

在復興區光華部落與家人經營果園的青年農民馬宇祥近年積極透過網路行銷與包裝宣傳，他提到今年水蜜桃產量表示，一般水蜜桃為一次開花，就能結出不錯果實，但今年罕見出現二次或三次開花，產出的果粒明顯偏小，以往多以販售1盒8粒、10粒為主，今年多了16粒裝選擇，瑕疵果實也偏多，採論斤賣，一斤從130元到180元不等。

今天在桃園市政府前廣場擺攤的2攤農友都來自光華部落，清晨4點多就起床準備裝箱，下山至少要開2、3小時路程才抵達桃園市政府，大約早上7點開賣，一早就陸續有熟客或路過客來選購，也有民眾一口氣買10盒水蜜桃當伴手禮送人，生意不錯。

今年拉拉山水蜜桃因產量減少，價格較往年稍高一點，盒裝販售12粒與16粒皆為450元，10粒550元、8粒650元、6粒750元，農友預估再一、兩周就會銷售一空。

馬宇祥也提到，拉拉山水蜜桃名氣響亮，路邊也有不少外地攤商來搶水蜜桃商機，但賣的卻是低價進口桃或外縣市山區水蜜桃，有的甚至只賣3盒500元搶客，讓在地農友相當頭痛，建議消費者多加注意果皮有絨毛就是本土桃，若油亮無毛就是進口桃，也可認清3大特徵，果皮表面有細緻絨毛、底部渾圓與柄部有溝，才是拉拉山水蜜桃。

桃園市政府前廣場每年6、7月都開放復興區部落農民擺攤賣拉拉山水蜜桃，消費者可就近買到產地美味。記者張裕珍／攝影
桃園市政府前廣場每年6、7月都開放復興區部落農民擺攤賣拉拉山水蜜桃，消費者可就近買到產地美味。記者張裕珍／攝影
桃園市政府前廣場每年6、7月都開放復興區部落農民擺攤賣拉拉山水蜜桃，但今年產量減半，實際攤數也少了一半。記者張裕珍／攝影
桃園市政府前廣場每年6、7月都開放復興區部落農民擺攤賣拉拉山水蜜桃，但今年產量減半，實際攤數也少了一半。記者張裕珍／攝影
桃園市政府前廣場每年6、7月都開放復興區部落農民擺攤賣拉拉山水蜜桃，生意還不錯。記者張裕珍／攝影
桃園市政府前廣場每年6、7月都開放復興區部落農民擺攤賣拉拉山水蜜桃，生意還不錯。記者張裕珍／攝影
在復興區光華部落與家人經營水蜜桃果園的青年農民馬宇祥（左）跟哥哥天還未亮就起床準備，風塵僕僕將水蜜桃載運下山銷售。記者張裕珍／攝影
在復興區光華部落與家人經營水蜜桃果園的青年農民馬宇祥（左）跟哥哥天還未亮就起床準備，風塵僕僕將水蜜桃載運下山銷售。記者張裕珍／攝影

拉拉山 農民 頭痛

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