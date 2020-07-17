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方便山地居民出入、迎接遊客 竹60、62線道路改善完工

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹62線投入3600萬元經費改善，增加多處標誌及道路美化。圖／縣府提供
竹62線投入3600萬元經費改善，增加多處標誌及道路美化。圖／縣府提供

新竹縣長楊文科今天上午前往尖石鄉梅花國小進行竹60、62線道路改善工程完工典禮，並由當地泰雅族耆老祈福；楊文科致詞時提到，尖石鄉與五峰鄉是縣內天然資源最豐富的觀光熱門地點，竹62及竹60線改善及復建工程完工、，一定可為原鄉帶來更多的人潮、車潮及錢潮。

竹60線作為連結新竹縣尖石鄉與桃園市復興區的聯外道路，同時也是尖石鄉前山與後山最重要的道路，因去年3月一場大雨導致發生2處崩塌，經道路邊坡整治改善坡面土石崩落，今天上午順利完工啟用，保障了尖石鄉後山地區4000多名住戶出入安全。

尖石鄉長曾國大表示，竹60線沿途經過青蛙石、那羅市集、宇老及秀巒溫泉等景點，同時也是近年來自行車愛好者挑戰「新竹縣宇老

大滿貫」的主要路線，鄉公所自籌1800萬元配合款以及縣府1500萬災害準備金，順利進行工程、改善完工。

此外，連接尖石鄉及五峰鄉的竹62線，今天也一併完工啟用，縣府工務處表示，竹62線途經梅花部落、梅花國小以及梅花文健站，是往來2個山地鄉的主要幹道，也是梅花部落內急難救助、搶救災的主要道路，因使用頻繁造成路面龜裂及變形沉陷，部分路段無護欄設施及側邊溝損壞嚴重，才會實施改善工程。

縣府表示，竹62線改善經費是向中央爭取前瞻基礎建設補助3600萬元，用於鋪設瀝青路面8.4 公里及路基改善750平方公尺，同時進行道路設施新建及修復護欄共370公尺、側溝修復450公尺及新建擋土牆20公尺，更增加道路美化及增設交通標誌部分，既有護欄清洗及彩繪500公尺、設置警告標誌及反射鏡共20處。

新竹縣長楊文科上午參加竹60線、竹62線道路改善工程完工啟用典禮，還起來泰雅族耆老祈福，希望道路能平安不再有意外。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科上午參加竹60線、竹62線道路改善工程完工啟用典禮，還起來泰雅族耆老祈福，希望道路能平安不再有意外。圖／縣府提供
竹60線去年因大雨崩塌，縣府因此進行邊坡改善工程，也順利完工啟用。圖／縣府提供
竹60線去年因大雨崩塌，縣府因此進行邊坡改善工程，也順利完工啟用。圖／縣府提供

尖石鄉 梅花 新竹

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