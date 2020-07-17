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桃市地政智慧5i服務今啟用　盼提升行政效率

聯合報 / 記者高宇震 / 桃園即時報導
「地政i領件」服務，在地所門口設置智慧服務櫃，讓洽公民眾24小時都可以領取申辦完成的地政案件。記者高宇震／攝影
「地政i領件」服務，在地所門口設置智慧服務櫃，讓洽公民眾24小時都可以領取申辦完成的地政案件。記者高宇震／攝影

桃園市府地政智慧化5i服務「地政i領件」、「地政i雲端」、「地政i連網」、「地政i行動」、「地政i服務」，今天於全桃8個地政事務所啟用，並於楊梅地政事務所舉行成果發表會。桃園市副市長李憲明出席時表示，桃園是六都中最年輕的城市，每年人口數增加4萬人，不動產需求亦隨人口成長而增長，市府積極推動地政智慧化服務，盼提升桃市地政機關行政效率，讓市民更便利。

服務內容包括，全國首創「地政i領件」服務，在地所門口設置智慧服務櫃，讓洽公民眾24小時都可以領取申辦完成的地政案件，突破政府機關每日服務8小時限制，讓民眾也可以利用下班時間或例假日，到智慧服務櫃開櫃領件。

「地政i雲端」提供線上申辦住址變更、土地鑑界等13項服務；在申辦不動產過戶時，也可以透過網路的「線上聲明」功能，不用再到戶政事務所申辦印鑑證明，或是親自到地政事務所核對身分。

「地政i連網」精進不動產交易資訊查詢服務，透過桃寶網及不動產交易e指通，提供空間定位的不動產實價登錄交易資訊；另外因應實價登錄新制上路，全國首創於不動產過戶完成後24小時即可線上查詢交易價格，讓交易資訊更公開透明。

「地政i行動」結合智慧型載具，下載「地政e管家App」，即可隨時查詢案件辦理進度，及各地所目前櫃台等候人數；申辦地政案件繳納規費時，也可以直接用手機行動支付。

另外，「地政i服務」整合地政與稅務資源，民眾辦理不動產過戶時，地政機關可線上查驗有無欠繳地價稅、房屋稅，簡化查欠行政流程；桃市各地政事務所可跨所辦理登記業務，並可辦理全國的抵押權設定等10種登記案件。

桃園市府地政智慧化5i服務今天於全桃8個地政事務所同時啟用，並於楊梅地政事務所舉行成果發表會。記者高宇震／攝影
桃園市府地政智慧化5i服務今天於全桃8個地政事務所同時啟用，並於楊梅地政事務所舉行成果發表會。記者高宇震／攝影

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