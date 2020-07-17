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竹市賞蟹步道可賞活化石鱟 生態館商店用三倍券飲料8折

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市香山濕地出現鱟的蹤跡，賞鱟秘境就在賞蟹步道。圖／市府提供
新竹市香山濕地出現鱟的蹤跡，賞鱟秘境就在賞蟹步道。圖／市府提供

新竹市香山濕地生態館解封開放後，假日人潮多，近日生態志工在附近觀察到被視為活化石的鱟，市府產發處說，賞鱟秘境就在賞蟹步道，共觀察到3隻幼鱟，外形像鋼盔，常在退潮時聚集在步道端點前的泥灘地覓食，邀大家來賞鱟，於生態館附設商店使用三倍券還能享飲料8折優惠。

市府產發處指出，去年志工曾在賞蟹步道觀察到1隻鱟，今年增加到3隻，鱟常會在剛退潮、泥灘地有淺水時覓食，其他時間都躲在沙底，鱟是海洋底棲無脊椎動物，4億年前古生代泥盆紀就出現，外形像鋼盔，又常成對出現，有鋼盔魚或夫妻魚之稱。

長期觀察香山濕地生態的清大教授楊樹森發現，紅樹林清除後，濕地底棲動物數量產生變化，台灣招潮蟹、環文蛤等明顯變多，賞蟹步道出現幼鱟，需要持續調查成鱟的可能產卵點，以了解來源，鱟的產卵場需要有較低鹽度的沙質地，金城湖就非常適合，近年曾在金城湖記錄過成鱟，頭胸甲寬度約30公分，推測有可能是鱟在香山濕地的產卵點。

楊樹森表示，新竹漁港附近店家也曾觀察到在新竹沿海捕獲成對的鱟，香山濕地非常有可能是鱟的產卵場及幼鱟生存的育成場，早期台灣西部海岸鱟是常見的漁獲物，現在因沿海開發，鱟棲地慢慢減少，漸漸看不到鱟了。

產發處指出，香山濕地生態館位於賞蟹步道前，是探索香山濕地的前哨站，可到館內了解濕地生態，再到賞蟹步道尋訪招潮蟹，9月前是招潮蟹活耀的季節，退潮時大量蟹類在泥灘覓食，十分壯觀，生態館附設賣店只要使用振興三倍券，飲料通通打8折。

濕地 新竹

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