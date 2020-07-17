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最萌國民兒子來了！機捷「蔡桃貴主題車站」今天亮相

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，今天亮相，蔡阿嘎和妻子二伯已搶先入站拍照。圖／桃園捷運公司提供
YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，今天亮相，蔡阿嘎和妻子二伯已搶先入站拍照。圖／桃園捷運公司提供

百萬YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站打造蔡桃貴主題車站，今天亮相，蔡桃貴在網路擁有高人氣，有「國民兒子」封號，吸引不少粉絲、民眾進站搶先看，桃園捷運公司指出，站內有滿滿的蔡桃貴成長歷程寫真與大圖輸出照，還有1:1比例的蔡桃貴遊戲屋，展期將一路到明年2月28日。

桃園大眾捷運公司指出，蔡桃貴主題車站是與大頭佛娛樂有限公司共同合作打造，站內將會看到蔡桃貴從出生、拍攝第1本寫真、開設YouTube頻道等大事紀，從車站立柱、候車區到月台都可以看到滿滿的超萌蔡桃貴照片，粉絲和網友們創作的桃貴手繪圖也將在車站展出，還有蔡桃貴立牌及道具、大圖輸出等，絕對讓粉絲們拍好拍滿。

進入站內需刷卡或買票，為回饋搭車看展的粉絲，桃捷和大頭佛娛樂公司也製作只送不賣明信片可蓋章紀念，展期7個月，每個月配合節慶推出不同主題明信片和紀念章。

桃捷公司近期也推出仲夏一日票，桃捷也歡迎粉絲每月規畫一趟桃捷小旅行，蒐集最完整、最可愛的蔡桃貴紀念小物，還可玩遍沿線各大景點、商城，不論是新北大都會公園的堤坡滑梯樂園，或是在A18站將開幕的Xpark水族館，很適合親子一日輕旅行。

YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，今天亮相。圖／桃園捷運公司提供
YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，今天亮相。圖／桃園捷運公司提供
YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，今天亮相，蔡阿嘎和妻子二伯已搶先入站拍照。圖／桃園捷運公司提供
YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，今天亮相，蔡阿嘎和妻子二伯已搶先入站拍照。圖／桃園捷運公司提供
YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，今天亮相。圖／桃園捷運公司提供
YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，今天亮相。圖／桃園捷運公司提供
YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，還有一間桃貴遊戲間。圖／桃園捷運公司提供
YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，還有一間桃貴遊戲間。圖／桃園捷運公司提供
YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，今天亮相。圖／桃園捷運公司提供
YouTuber蔡阿嘎慶祝兒子「蔡桃貴」將滿2歲生日，大手筆包下機場捷運A2三重站，打造蔡桃貴主題車站，今天亮相。圖／桃園捷運公司提供

機場捷運 桃捷

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