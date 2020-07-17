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200元三倍券秒變400元 桃園夜市券兌換今晚開跑

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
振興三倍券前天上路，桃園市政府加碼亮點「桃園夜市券」也在今晚正式推出，民眾憑200元實體三倍券與身分證到桃園四大夜市（中壢觀光、桃園觀光、八德興仁花園與龍潭觀光夜市）即可換到400元桃園夜市券。圖／桃園市經濟發展局提供
振興三倍券前天上路，桃園市政府加碼亮點「桃園夜市券」也在今晚正式推出，民眾憑200元實體三倍券與身分證到桃園四大夜市（中壢觀光、桃園觀光、八德興仁花園與龍潭觀光夜市）即可換到400元桃園夜市券。圖／桃園市經濟發展局提供

振興三倍券前天上路，桃園市政府加碼亮點「桃園夜市券」也在今晚正式推出，民眾憑200元實體三倍券與身分證到桃園四大夜市（中壢觀光、桃園觀光、八德興仁花園與龍潭觀光夜市）即可換到400元桃園夜市券，夜市每營業日限量發150份，市府預料兌換桃園夜市券人潮踴躍，今晚6點50分起將先發號碼牌，7點開始憑號碼牌兌換。

由於夜市多為小額消費，不好找零，總價值400元的桃園夜市券1份設計8張、每張面額50元，方便民眾逛夜市消費，無論餐飲、服飾、娛樂皆可使用，市府經發局指出，4大夜市全部攤商都有配合，總共1100家攤商都開放使用，民眾可使用至9月30日。

桃園夜市券兌換活動從今天起至26日，只要攜帶身分證或具身分證字號證件至中壢觀光夜市、桃園觀光夜市、八德興仁花園夜市或龍潭觀光夜市，即可以200元實體振興三倍券兌換400元桃園夜市券，各夜市每營業日限量發送150份，10天將發出6千份。

不過4大夜市營業時間不同，中壢觀光夜市與桃園觀光夜市為一周7天營業，八德興仁夜市營業日為周二、五、六與日，龍潭觀光夜市則為周六、日，提醒民眾勿撲空。

至於夜市券兌換地點分別為中壢觀光夜市牌樓下、桃園觀光夜市旅客服務中心、八德興仁夜市遊客服務中心以及龍潭觀光夜市自治會中心前，民眾可先在該夜市營業日的晚上6點50分領取兌換號碼牌，7點後開始兌換，攤商會在顯眼處張貼配合夜市券活動貼紙。

夜市 身分證

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