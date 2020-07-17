影／竹南觀光文化季25日登場 衝浪、美食加音樂饗宴

苗栗縣竹南鎮迎接國內旅遊商機，7月25、26日及8月1、2日將推出「仲夏豐遊記」2020竹南觀光文化季系列活動，結合鎮內龍鳳漁港、 假日之森、崎頂新樂園等知名景點安排牽罟、衝浪體驗及美食饗宴、海洋音樂會及千人烤肉、千人辦桌等多項活動，邀各地民眾來同樂。

竹南鎮公所指出，竹南觀光文化季25日上午10點將在龍鳳漁港開幕，當天上午將邀竹南觀光代言人「四姊」江志美及名廚古錐師郭主義與大家同樂，以竹南在地食材，表演料理「麻辣啤酒蝦」為活動揭開序幕；這次系列活動在2個周休假期推出4天節目，並安排名廚辦桌供應美味的啤酒料理饗宴，共 100桌開放民眾訂桌，每人1000元，屆時每桌都將抽出至少1000元的獎項給訂桌遊客，還有大獎等大家來拿。

竹南鎮長方進興表示，系列活動結合竹南啤酒廠推出啤酒接力比賽，還有牽罟捕魚、美食試吃、舞蹈競演、農特產及文創手作市集、假日之森衝浪體驗、崎頂新樂園千人烤肉、路跑、校園歌喉戰決賽、竹南一日輕旅行旅遊地圖集點等活動，要讓大家享受結合「文化、音樂、美食」的觀光旅遊樂趣。

竹南鎮公所指出，竹南鎮景點多，包括龍鳳漁港、竹南啤酒廠、四方鮮乳牧場、崎頂子母隧道、崎頂新樂園、假日之森、慈裕宮、龍鳳宮等宗教文化景點，還有許多海鮮美食餐廳，非常適合外地民眾來竹南旅遊體驗，相闗資訊可上竹南鎮公所網站或臉書查詢，或電洽鎮公所037-462101轉169；8月1日晚間6點在龍鳳漁港的名廚來辦桌報名專線02-22445229。

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