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桃園智能客服「曉寶」上線 消費爭議諮詢24小時不打烊
為解決全國消費者服務專線1950只能在上班時間撥打的不便，桃園市政府消費者服務中心首創智能客服機器人「曉寶」今年初上線，內建超過600題常見問題，可提供24小時不打烊的消費諮詢服務，經連月來測試、精進於今天啟用，市長鄭文燦表示智能客服能累積經驗、深度學習，也期許民眾要當個「聰明的消費者」，維護自身權益。
桃園市政府消費者服務中心去年一整年受理6110件消費爭議、諮詢案件共5170件，又以購買汽車、房屋、網路購物及線上遊戲等爭議類型為大宗，今年上半年疫情影響，宅經濟崛起，也連帶讓網路購物、旅遊、機票及網路遊戲等消費爭議案件增加不少。
市府法務局整理近年常見的消費爭議問題，替智能客服機器人「曉寶」內建超過600題的常見問題，今年1月1日上線試營運，迄今累計2048人次使用，問答數達5798次，民眾可以直接詢問「曉寶」，也可點選熱門問答、線上申訴，或可查詢相關法規。
行政院消費者保護處副處長吳政學今天到桃園出席智能客服啟用儀式，肯定這套消費者智能客服是全國首見，自己也是愛用者，三不五時就跟「曉寶」聊天，打趣說「聊的天可能比跟老婆還要多」，讚許「曉寶」24小時不打烊、脾氣好且聰明不迷糊。
吳提到，自己曾測試曉寶，即便是只寫「吃壞肚子怎麼辦」等字句，曉寶會回應「您的問題不是很明確，可以再具體點嗎？」或是直接提供參考問題「食用後發現食物有問題，如何求償」，讓消費者能夠具體得到相關回應，他希望能持續推廣至全國。
鄭文燦表示，未來透過人工智慧科技的進步，智能客服能夠具有累積經驗、深度學習及推理等能力，不僅減少人力也能更精準的為民眾解決各種問題，將是未來政府與民間提供客服諮詢的趨勢，民眾可多加利用桃園市消費者服務中心智能客服系統，提前預防以及減少消費糾紛發生。
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