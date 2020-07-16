看好航空城前景 桃市攜手宏碁、安東集團簽MOU

桃園航空城進入實質開發階段，產專區土地將在公告徵收後展開招商，宏碁集團、安東集團相中航空城發展潛力，今天與桃園市政府簽署MOU，市長鄭文燦肯定2大集團具備多角化經營特點，涵蓋民生、公共建設工程及國防產業等領域，合作目標也希望結合相關產業鏈，實踐機場經濟學，至於優先產專區恐不夠用，鼓勵居民整合投入。

今天3方簽約儀式，由宏碁集團董事長陳俊聖、安東集團董事長周佳君與鄭文燦代表簽署，集團所屬上下游企業包括三井、智頻、寶馨、信服嘉、基準、基銓及啟翔輕金屬等企業代表也受邀見證，象徵「產業鏈慧聚，助力桃園航空城」。

簽約儀式現場也展示宏碁全新推出的強固型筆電系列產品，以及掠奪者能量飲料與玫瑰石榴膠原蛋白飲，安東集團也陳列量產的義大利重機品牌「杜卡迪」引擎，以及鏟裝機、多功能橋車、混凝土泵浦車、消防機器人等最新機具模型，展現企業堅強的研發、製造及投資實力。

鄭文燦說，宏碁集團是全球第4大電腦製造商，旗下的展碁國際更代理任天堂Switch等，疫情期間賣到缺貨，最近更跨足飲品市場，多角化經營展現集團獨到的投資眼光；安東集團也在工程及重機具研發、代理事業發展表現亮眼，相信兩大集團加入投資陣容，將有助於推動航空城計畫朝更多元發展。

「桃園非常樂意成為投資友善城市！」鄭文燦表示，桃園擁有資通訊科技、汽車工業等發展聚落，產業供應鏈相當完整，MIT不僅代表是「Made in Taoyuan」，也是「Money in Taoyuan」，他期盼未來伴隨企業投資規模擴大，能為桃園帶來更多的稅收，協助帶動桃園建設及發展，市府持續落實「單一窗口、全程陪伴」政策，協助企業投資、落腳桃園。

鄭文燦也提到，桃園航空城規畫約300公頃的產專區，將優先吸引雲端運算、國際物流、航空輔助、生物科技、智慧車輛、綠能等六大產業進駐，目前優先產專區可能不太夠用，正研擬推動第二階段，若納入優先產專區可領25%優先搬遷獎勵金與80萬元租金補貼，只要街廓完整，鼓勵由下而上由居民向市府表達設置優先產專區意願。