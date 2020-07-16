龍潭圖館AR、音樂探索失智 鄭文燦：桃園上萬長者失智

桃園市長鄭文燦今天下午出席市圖龍潭分館「樂桃桃藝響世界－蝕/拾憶互動特展」，表示特展以罹患阿滋海默症的患者腦部病變視覺，化成互動背景，讓參觀者透過音樂的方式，結合AR互動科技探索失智症議，展期至8月31日，期間有主題式講座推廣，讓市民朋友對失智症有更多的認識。

鄭文燦指出，主題特展之一「蝕憶，奶奶的回憶迷宮」，是由故事角色克服音樂的關卡，為家人及時搶回記憶的互動遊戲。「蝕」與「拾」分別代表被時間侵蝕回憶及重新撿拾回憶的概念，探討「音樂、大腦及失智症」三者關聯的奧秘，相信這不僅是一個文化活動，也是讓大家了解失智症的寓教於樂互動特展。

鄭文燦說，失智症是回憶的流失，罹患失智症的患者對於熟悉的人、事及環境，漸漸失去記憶，也是一個老化的過程。失智者的盛行率約6%。桃園23萬名65歲以上的長者預估超過1萬名以上的失智人口，市府除了在長照2.0方面推動失智症共同照護中心，設置5個認知休憩站，提供失智者、家屬及照顧者休憩及資源交流的場所，也持續推動各類型失智症治療方式及活動，例如園藝治療、唱歌治療、音樂治療等，減緩長者老化速度。

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