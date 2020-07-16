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巧克力共和國18日重新開館 邀職人駐館推酒瓶燒切體驗

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區巧克力共和國，先前受疫情影響提早閉館整修，近期疫情趨緩、加上振興三倍券發放，巧克力共和國也準備好優惠方案及全新DIY體驗，將於18日重新開館。圖／取自巧克力共和國臉書粉專
桃園市八德區巧克力共和國，先前受疫情影響提早閉館整修，近期疫情趨緩、加上振興三倍券發放，巧克力共和國也準備好優惠方案及全新DIY體驗，將於18日重新開館。圖／取自巧克力共和國臉書粉專

桃園市八德區巧克力共和國，一直是家長帶孩子放電的好去處，不過受疫情影響，營運受到影響於5月份提早閉館整修，近期疫情趨緩、加上振興三倍券發放，巧克力共和國也準備好優惠方案及全新DIY體驗，將於18日重新開館。

桃園市自7月1日起配合國旅補助，推出「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠，規畫7條景點路線，觀旅局指出，家庭旅遊多選擇復興線，而散客族較偏好市區線，其中屬於市區線的八德巧克力共和國18日將重新開幕，更搭上振興券趁勝追擊推出三倍券商品專區，館方預估透過加碼活動可提升2至3成業績。

巧克力共和國搭配三倍券推出多種優惠，巧克力共和國指出，憑抵用券100元、200元、500元即可購買商品價值近「2.5倍」的巧克力商品，以100元面額為例，可在館內買到超過200元的商品，讓遊客滿載而歸。

不僅有優惠專區，還有寓教於樂的DIY活動，巧克力共和國表示，由於熱銷商品「酒糖」會產生不少廢棄酒瓶，這次邀請到藝術家古拉斯，舉辦「COCOA BOTTLE-REBIRTH 重生再造」活動，自7月18日至8月30日期間，於每周六、日開課，酒瓶燒切體驗可以打磨酒瓶造型、彩繪可可盆，幫酒瓶大變身，雙人套票一組540元 ，可洽網站報名：https://bit.ly/3guoVaz

巧克力共和國館長林于煌說，後疫情時代加速觀光工廠轉型，巧克力共和國營運至今已8年，首次因為疫情閉館2個月進行優化設施、外觀修繕、選品店調整，他表示，邀請大家在開館後重返巧克力共和國，了解可可樹、可可豆到巧克力製作過程，還有全新推出的職人駐館「酒瓶燒切體驗」，一同賦予回收酒瓶新生命。

巧克力 可可

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