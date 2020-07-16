欣瀚國際攜手新竹縣市議員 捐涼被到竹蓮寺關懷弱勢

「1條薄薄的涼被，1份暖暖的安慰」，欣瀚國際今天在竹蓮寺捐贈310床涼被給新竹市9大弱勢團體，是該公司近來第4場捐贈活動，董事長曾昭維說，看到受贈者拿到物資的眼神，讓他深感做這件事是對的，會繼續做下去；竹蓮寺主委、市議會議長許修睿說，相信未來會有更多企業一起來關懷新竹地區所有的弱勢。

竹蓮寺不僅是新竹地區的信仰中心，議長許修睿接任竹蓮寺主委後便以社會救助為志業，除了3節發放救濟米，也定期捐助新竹縣市教養院及偏鄉國小物資、急難救助，還親自運送物資，這次透過新竹縣市議員合作及縣議員吳旭智等人牽線，欣瀚國際熱心捐贈涼被給竹市脊髓損傷者協會等9個弱勢團體。

許修睿說，雖然現在天氣炎熱，但秋風起夜間就會轉涼，「超前部署」讓弱勢族群屆時可以保暖，慈善工作要往需要的地方去做，竹蓮寺長期照顧新竹縣山區弱勢族群，發現物資缺乏到讓人難以想像，還有許多角落需要大家伸出雙手協助，他肯定欣瀚國際為社會底層最需關懷的弱勢族群愛心捐贈，也相信未來會有更多企業跟議會、竹蓮寺合作共同關懷弱勢。