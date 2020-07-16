新住民語師資難求 桃園166校參與共聘

因應新課綱實施新住民語文課程，在師資方面桃園市採取聯合甄選及分區共聘制度，今年有166校提出申請，報考人數有81位，越南語有27人報名最踴躍，開班數高達508班，與去年相較之下大幅上升。

桃園市教育局國中教育科科長蔡聖賢解釋，他們將鄰近地區畫為一區，如中壢區及平鎮區、龍潭區和大溪區，總共將桃園分成5區，在區域中找一所中心學校，整合區域內提出共聘申請學校的課表，再依語別、開課節數並計算移動時間，組合出多元課表供新住民語文教學支援人員撕榜挑選。

教育局統計，去年是第一次辦理國民中小學新住民語文教學支援人員聯合甄選及分區共聘制度，共有142所國中小學校提出申請，開班數253班，為全國開班率第一的縣市，今年有166校提出申請，報考人數有81位，較去年增加23位，開班數達508班，參與人數成長不少。

蔡聖賢說，台灣的越南外籍人士眾多，也反應在新住民語文教學支援人員上，共有27名人員投入越南語共聘教學，這次最特別的是，報考人員有5成以上具有大專學歷，顯示教學資源人員素質提升。