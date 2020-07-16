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影／大埔張藥房重建完成 路口安全屋主彭秀春心驚驚

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
張藥房當年被強制拆除後留下的牆面遺跡。報系資料照
張藥房當年被強制拆除後留下的牆面遺跡。報系資料照

曾經喧騰一時的苗栗縣竹南鎮大埔張藥房拆除案，屋主彭秀春獲法院判決勝訴後，前年7月間動工「原地重建」，張藥房建物最近已重建完成並取得使用執照，但建物位於不對稱的十字路口，彭秀春對路口交通及行人安全有高度疑慮，迄今未入厝居住，她向縣府、竹南鎮公所陳情希望改善的路口的交通安全，上午相關單位會勘，鎮公所建議畫設槽化線並設警示桿，彭秀春則希望在建物前方設置類似安全島、槽化島等實體防撞設施，鎮公所將再研議改善方案。

苗栗縣政府當年推動竹南科學園區擴大周邊特定區計畫辦理區段徵收，遭部分地主反彈，張藥房等4戶堅持拒絕遷離，2013年7月間縣府在拒拆戶北上抗議時「無預警」強制拆除張藥房，數月後張藥房老闆張森文在住家附近圳溝落水身亡；全案經多年訴訟，台中高等行政法院認定徵收過程不合法，判張藥房等屋主勝訴，2017年內政部與大埔案當事人協商達成和解，張藥房確定原地重建，2018年張藥房原地重建時，包括總統蔡英文、內政部長徐國勇都到場致意。

張藥房位於竹南鎮仁愛路、公義路(省道台13線)路口，但路口夾角小，屋主彭秀春對路口的交通安全疑慮深，4月間向縣府陳情盼改善，縣府交由竹南鎮公所處理，由竹南鎮公所邀公路總局、縣府工務處等單位今天進行會勘。

竹南鎮長方進興上午10點30分率員到場會勘，公路總局認為屋主建議設槽化島的位置已不在省道路權上，鎮公所建設課則認為路口以畫設槽化線、架設警示桿的方式為宜，但彭秀春還是有疑慮，希望調整行人穿越道標線位置，並設置實體槽化島以確保安全，她強調房子雖已重建，但路口的安全性讓人很擔憂，當地車流量大，盼改善確保行人往來安全；會勘後，方進興決定全案由鎮公所再行研議改善方式及做法。

張藥房建物早年被縣府強制拆除的一大理由就是影響交通安全，當年縣府還找來大貨車模擬從仁愛路迴轉進入公義路，盼凸顯拆遷案的合理性。

張藥房去年10月間就已完成主體結構，今年初取得使用執照，不過彭秀春對何時入厝等詢問都相當低調，不希望引起外界關注或議論。

張藥房建物已重建完成，但屋主彭秀春對路口交通安全有疑慮，竹南鎮公所上午邀相關單位會勘。記者胡蓬生／攝影
張藥房建物已重建完成，但屋主彭秀春對路口交通安全有疑慮，竹南鎮公所上午邀相關單位會勘。記者胡蓬生／攝影

張藥房 大埔

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