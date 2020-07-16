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佳邦科技竹南二廠動土 苗縣招商拚破兆

中央社 / 苗栗縣16日電

佳邦科技股份有限公司深耕設廠苗栗逾22年，今天舉行新建竹南二廠開工動土典禮，苗栗縣徐耀昌出席表示，未來3年縣府將以招商「破兆」為目標，提升苗栗就業機會。

苗栗縣政府工商發展處表示，佳邦科技主要產品為積體化保護元件、微波複合化微型天線與模組，可應用於手機、筆記型電腦、平板電腦、全球定位系統、無線區域網路等，擁有上百項專利，為台灣電子保護元件及天線產品領導廠商，產銷遍及世界各國。

目前佳邦科技生產基地，苗栗縣政府指出，分別位於苗栗竹南、台中、中國蘇州及無錫等地，其中功率電感產品因市場需求快速增加，技術須具高度競爭力，因此決議在竹南廠區進行擴產計畫，預計投入金額約新台幣23.85億元，創造464個工作機會。

徐耀昌表示，「招商引資、投資苗栗」是縣府主要工作項目，民國104年成立「招商服務馬上辦中心」，至今已有347家新增登記工廠，招商引資總金額達8376億元，未來3年更將以招商破「兆」為目標。

工商發展處指出，科技大廠台積電也將於本月在竹南動土興建「先進封測廠」，最快明年中旬完工，後年量產，初估可創造2500個工作機會，加上銅鑼科學園區近期更成為多家廠商詢問熱區，顯示苗栗縣科技產業聚落已逐漸成形。

苗栗縣 徐耀昌

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