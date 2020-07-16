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中醫大助弱勢 幫德蘭院童免費健檢體驗小小醫學營

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
除了免費健檢，中醫大新竹附醫也邀請AAE Piano Trio樂團進行音樂表演。記者陳斯穎／攝影
除了免費健檢，中醫大新竹附醫也邀請AAE Piano Trio樂團進行音樂表演。記者陳斯穎／攝影

中國醫藥大學新竹附設醫院啟動「愛與關懷－弱勢兒童健康照顧計畫」，協助私立德蘭兒童中心35名院童，整合性健康管理服務，到醫院免費全身健檢服務。院長陳自諒表示，這次計畫包含一般檢查、視力檢查、聽力檢查、血液常規檢查、肝、腎功能等，針對健檢結果，將提供後續治療與家庭醫師關懷服務。

陳自諒表示，這次兒童健康照顧計劃結合內科、眼科、身心科、復健科、營養科等專業醫師團隊，並結合該院社工室及志工，攜手關懷弱勢兒童，整合健康資源、執行健康照顧計畫，而德蘭兒童中心對象為社會局安置的家暴、失親等兒童，院童有特殊生理及心理狀況，院方也提供醫療諮詢。

新竹縣政府社會處長李國祿肯定中醫大新竹附醫，除提供新竹地區民眾優質的醫療服務，也深耘社區，提倡在地化服務，共同守護當地弱勢兒童健康照顧。

德蘭兒童中心主任阮安納修女表示，中醫大新竹附醫積極幫助社會弱勢，除去年簽署合作備忘錄，今年也推動「愛與關懷－弱勢兒童健康照顧計畫」，讓過去中心必須透過募款才能做健檢的兒童，今年能免費健康檢查、健康諮詢等，增進院童健康照護水準。

除了免費健檢，醫院也特別安排小小醫學營，由急診室醫師王振憲讓院童學習當小小醫師，體驗急診室的一日和CPR教學，護理師李昀晏帶領學生當小小護理師學習傷口包紮，以及營養師鐘沛珊分享「怎麼吃才健康？」，身心醫學科心理師林靖敏、洪櫻慈分享也「小小心理師-情緒來了怎麼辦?」，讓院童收穫滿滿知識。

活動中也邀請AAE Piano Trio樂團進行音樂表演，樂團9月12日將在台北誠品松菸舉辦「疫起,藝起 有愛無礙慈善音樂會」，表演門票收入將捐贈給中國醫藥大學新竹附設醫院「愛與關懷－弱勢兒童健康照顧計畫」，歡迎民眾共襄盛舉，一起讓愛持續。

新竹 健檢 醫師

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