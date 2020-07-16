暑假探索北橫秘境瀑布步道 10條祕境路線難易度不一樣

桃園北橫探險節即日登場，觀光旅遊局今年以步道、瀑布秘境為主軸，規畫10條路線難易度區分為低、中、高3等級，民眾可以依照自己的需求安排行程，按圖索驥前往體驗，除了提高旅遊樂趣外，也符合時下安心旅遊的選擇。

初級秘境遊程可以前往「優霞雲瀑布」， 享受清新的負離子及沁涼的溪水，令人頓覺神清氣爽；「三民蝙蝠洞」有可容納千人的巨大洞穴，是網美熱門的打卡景點。「拉拉山巨木群」有24棵千年巨木氧氣芬多精充足；「巴陵古道」為早期泰雅族人建立的部落通道，沿途還有蝴蝶館、地質館和4層樓高的繩橋，兼具教育及探索的樂趣；「高坡橋瀑布」是北橫瀑布群裡最容易親近的瀑布之一，從台7線旁的小徑進入只要一分鐘的時間，即可看到宣洩而下的瀑布及環狀岩壁，營造出遺世獨立的秘境感。

進階祕境行程可以挑戰「小烏來瀑布底步道」，由寰宇平台下切宇內溪步行至小鳥來瀑布，由下而上仰看瀑布的全新視角；「東眼山自導式步道」全長約4公里，沿著連綿的階梯能征服1212公尺高的小百岳，還能遠眺大台北城市景觀。「角板山健行之旅」，從幽靜的角板山行館出發，前往大漢溪上的新溪口吊橋，欣賞寬闊的溪谷景觀。

如果熱愛挑戰、冒險，不能錯過「幽靈瀑布」及「嘎拉賀野溪溫泉」，在消耗體力及耐力後，眼前所看到的美景一定會讓人驚呼值得啦。「幽靈瀑布群」位於復興區拉拉山鐵力庫部落，只聞其聲的幽靈瀑布增添了幾分神秘感，尋山徑下切至大漢溪河床與瀑布頂端，沿途隆隆震耳的水聲引人期盼，走到終點映入眼廉的就是簾幕式「水濂洞瀑布」，也是網美打熱門打卡景點，看完了瀑布，還可以往回走到「幽靈瀑布」頂端，用俯視角度觀看瀑布有刺激感，運氣好的時侯還能看到彩虹。

另一個挑戰的路線是「嘎拉賀野溪溫泉」又名新興溫泉，是全台灣唯一的溫泉瀑布，沿著嘎拉賀溫泉古道一路前行，再拉繩過溪就可以到達這個美麗的野溪溫泉，同時享受沖瀑布及泡溫泉，是相當的難得體驗。詳情可以查閱桃園市政府觀光導覽網 https://travel.tycg.gov.tw/