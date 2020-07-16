竹市青少年館整修工程啟動 打造護城河廊帶新亮點
新｢青少年館｣即日起休館，將進行館舍整修工程，市府文化局指出，工程經費約1800萬元整，預計於今年12月底完工，將打造護城河廊帶新亮點。
市長林智堅表示，為擘劃森林城市願景，讓民眾共享自然綠意，市府團隊積極推動公共空間綠美化及提升綠覆率，從新竹綠園道起、文化綠廊、青少年館草坪、護城河水岸、中央公園、隆恩圳到三民公園，一路串聯起沿線綠地，形塑全長約4公里的「新竹之森」，不僅在感官上富含生活美學，也以人本概念提供市民優質的休憩空間。
文化局表示，青少年館至今已超過70年歷史，曾為旭診療所、衛生試驗所、警訊所，承載竹市歷史記憶，位於館舍旁的北大公園更是市區民眾的生活中心，早晨有長青族於公園晨運、打捶球，黃昏也有家長帶小朋友、家人來公園散步。
為活化歷史建物，達到縫合都市中藍綠帶的重要節點，市府投入1800萬整修青少館，包括室內、外整修、動線改善、調整閱覽空間、屋頂部分翻修及新增無障礙廁所等工程，未來一樓預計規劃資訊檢索區、藏書及座位區，並調整出入口動線，期能提供舒適的閱覽環境，並常態性舉辦講座及藝文活動，吸引更多民眾駐留。
文化局表示，青少年館整修期間，為持續提供民眾閱覽空間，文化局已規劃「新竹市圖書館西門自修室」，提供280個座位供民眾使用，開放時間為周二至周六上午9點至下午9點、周日上午9點至下午5點，每周一休館，歡迎民眾多加利用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言