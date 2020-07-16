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不滿農地將變更做資收場 新屋200名居民到桃市府抗議

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市新屋區西濱快速公路旁約5千平方公尺農地，有2家業者向市府申請土地變更準備蓋資源回收場，地方憂心帶來空氣及土壤汙染，永安里長郭先彰表達訴求。記者張裕珍／攝影
桃園市新屋區西濱快速公路旁約5千平方公尺農地，有2家業者向市府申請土地變更準備蓋資源回收場，地方憂心帶來空氣及土壤汙染，永安里長郭先彰表達訴求。記者張裕珍／攝影

桃園市新屋區西濱快速公路旁約5千平方公尺農地，有2家業者向市府申請土地變更準備蓋資源回收場，地方憂心帶來空氣及土壤汙染，永安里長郭先彰與市議員邱佳亮今早率200多名鄉親到市府前陳情抗議，高喊「汙染農田、誓死抗爭」等口號，直言資收場是高汙染行業，要求政府做好把關，否則未來將嚴重影響當地生活與觀光發展。

市府環保局一般廢棄物科長梁開忠代表接下陳情書，表示廠商設廠計畫做為家戶應回收廢棄物貯存場，收取如廢鐵鋁紙塑膠容器、廢電子電器、廢資訊物品等，並將資收物採人工分類分室內室外貯存，並無如一般工廠壓縮加工製造情形，排放水也未影響水利會水路系統；此案仍在申請農地變更階段，市府相關局處如農業、地政、水務、經發、建管處等單位將聯合審查，已請興辦廠商加強與地方溝通，避免不必要抗爭。

新屋沿海居民約200多人今天一早分搭5輛遊覽車北上到市府前廣場，陣仗浩大，桃園警方也派員維持秩序，陳情民眾則高舉「發展觀光、反對汙染」、「堅決反對、汙染良田」等抗議標語表達訴求，並由郭先彰、邱佳亮等人代表居民遞交陳情書給市府代表，強烈要求市府要嚴加審查，更不能同意土地變更，還給居民優質生活環境。

郭先彰強調，這處將作為資源回收場場址的農地已規畫為海洋客家休閒農業園區，未來若蓋回收場勢必破壞觀光發展，他也憂心未來碰上強降雨，汙水恐將溢流至周邊農田，將汙染農地、河川，甚至是觀新藻礁區野生動物保育區、後湖溪泛舟體驗區等，將破壞當地生態，未來的臭味、粉塵也將造成空氣汙染，危及居民居住品質與健康。

「資源回收廠距離永安漁港與住家都太近，非常不適合！」邱佳亮也強調，永安漁港是台灣唯一客家漁港，廠商若要做環保，應該到永安工業區或是其他行政區的工業區，為何非得要來這邊興建，沿海居民不能再忍受汙染，要求市府重視。

桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂也聲援，要求市府善盡把關之責，並建議廠商到專屬用地設置，不要專挑選票少的地方，是置居民生活品質與環境生態保育於不顧。

梁開忠也提到，依市府經驗，每年會有5件類似申請設置資源回收場案件，這2家將在新屋設置資收場的廠商都屬合法業者，但即便是合法申請，廠商也應做好地方溝通，並消除居民疑慮，否則抗爭行動會持續擴大。至於未來興建完成營運後有任何汙染情事，環保局將依法告發，情節重大者得廢止其回收登記證，不得繼續執行回收業務。

桃園市新屋區西濱快速公路旁約5千平方公尺農地，有2家業者向市府申請土地變更準備蓋資源回收場，地方憂心帶來空氣及土壤汙染，永安里長郭先彰與市議員邱佳亮今早率200多名鄉親到市府前陳情抗議。記者張裕珍／攝影
桃園市新屋區西濱快速公路旁約5千平方公尺農地，有2家業者向市府申請土地變更準備蓋資源回收場，地方憂心帶來空氣及土壤汙染，永安里長郭先彰與市議員邱佳亮今早率200多名鄉親到市府前陳情抗議。記者張裕珍／攝影
桃園市新屋區西濱快速公路旁約5千平方公尺農地，有2家業者向市府申請土地變更準備蓋資源回收場，地方憂心帶來空氣及土壤汙染，永安里長郭先彰與市議員邱佳亮今早率200多名鄉親到市府前陳情抗議。記者張裕珍／攝影
桃園市新屋區西濱快速公路旁約5千平方公尺農地，有2家業者向市府申請土地變更準備蓋資源回收場，地方憂心帶來空氣及土壤汙染，永安里長郭先彰與市議員邱佳亮今早率200多名鄉親到市府前陳情抗議。記者張裕珍／攝影
桃園市新屋區西濱快速公路旁約5千平方公尺農地，有2家業者向市府申請土地變更準備蓋資源回收場，地方憂心帶來空氣及土壤汙染，市議員邱佳亮也表達居民心聲。記者張裕珍／攝影
桃園市新屋區西濱快速公路旁約5千平方公尺農地，有2家業者向市府申請土地變更準備蓋資源回收場，地方憂心帶來空氣及土壤汙染，市議員邱佳亮也表達居民心聲。記者張裕珍／攝影
新屋區永安里長郭先彰（左三）與市議員邱佳亮（左二）今早率200多名鄉親到市府前陳情抗議，環保局科長梁開忠（左四）代表接下陳情書。記者張裕珍／攝影
新屋區永安里長郭先彰（左三）與市議員邱佳亮（左二）今早率200多名鄉親到市府前陳情抗議，環保局科長梁開忠（左四）代表接下陳情書。記者張裕珍／攝影
桃園市新屋區西濱快速公路旁約5千平方公尺農地，有2家業者向市府申請土地變更準備蓋資源回收場，地方憂心帶來空氣及土壤汙染，永安里長郭先彰與市議員邱佳亮今早率200多名鄉親到市府前陳情抗議。記者張裕珍／攝影
桃園市新屋區西濱快速公路旁約5千平方公尺農地，有2家業者向市府申請土地變更準備蓋資源回收場，地方憂心帶來空氣及土壤汙染，永安里長郭先彰與市議員邱佳亮今早率200多名鄉親到市府前陳情抗議。記者張裕珍／攝影

資源回收 農地 情書

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