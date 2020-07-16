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影／清大推出第三代電動方程式賽車 加速度直逼特斯拉

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
國立清華大學「賽車工廠」今發表第三代電動方程式賽車，將性能大幅提升，從時速0加速至100公里僅2.7秒。記者王駿杰／攝影
國立清華大學「賽車工廠」今發表第三代電動方程式賽車，將性能大幅提升，從時速0加速至100公里僅2.7秒。記者王駿杰／攝影

征戰國際學生方程式賽車屢獲佳績的國立清華大學「賽車工廠」今發表第三代電動方程式賽車，將性能大幅提升，從時速0加速至100公里僅2.7秒，速度直逼特斯拉。這也是國內第一輛四輪驅動的學生方程式電動賽車，雖然今年的國際賽因疫情取消，但學生有信心以這台電動賽車在明年的國際大賽創下新紀錄。

清大動機系學生為主，與物理、經濟、化工、科管等系學生合組的「清大賽車工廠」從2015年起參加在日本舉行的學生方程式賽車競賽(Formula SAE)。起初打造的是汽油車，2018年首度參加電動車組競賽就獲得第四名佳績，去年的第二代電動車更奪下亞軍。團隊從此決定放棄汽油車，專攻電動車，爭取在此一國際賽事奪冠的機會。

清大賽車工廠成立之初僅有10餘名成員，因在國際競賽中闖出成績，加上有機會能應用課堂所學，吸引愈來愈多學生參加，成員逐步擴增至目前的50人。

清大賽車工廠隊長陳子靖表示，今年推出的「清華五號」（TH05）是隊史第三代電動車，經各領域專長隊員一年來的努力，重新設計改良電池動力、底盤、空力套件、煞車系統及車體，並首度由二輪改為四輪驅動，電池模組改用能量密度更高的鋰三元電池，成功將電池箱從75公斤「減重」至55公斤，底盤也添加第三支避震器，不僅達到輕量化目標，速度、穩定度、操控與安全性都提升。

第三代電動賽車的另一項特色是「100%國產」。陳子靖說明，第一、二代電動賽車仍採用部分進口零件，但今年的第三代電動車從裡到外全是台灣製造，包括採用威剛科技贊助的高效能馬達，更能展現本土電動車的特色。

清大賽車工廠近期將打造完成的第三代電動賽車在新竹南寮實測，從時速0加速到100公里只需2.7秒，表現超越知名英國電動跑車，直追特斯拉的2.6秒。但清大賽車工廠成員不以此為滿足，下一步還要挑戰開發無人車。

國立清華大學「賽車工廠」今發表第三代電動方程式賽車，將性能大幅提升，從時速0加速至100公里僅2.7秒。記者王駿杰／攝影
國立清華大學「賽車工廠」今發表第三代電動方程式賽車，將性能大幅提升，從時速0加速至100公里僅2.7秒。記者王駿杰／攝影

清大 特斯拉 疫情

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