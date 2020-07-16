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竹縣2300名特教生 與AI機器人「凱比同學」邊玩邊學

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣立竹東幼兒園長馮素琴表示，機器人「凱比同學」外型、動作相當可愛，很適合使用在3到5人小組式互動中。記者陳斯穎／攝影
新竹縣立竹東幼兒園長馮素琴表示，機器人「凱比同學」外型、動作相當可愛，很適合使用在3到5人小組式互動中。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府推動智慧教育，爭取中央前瞻數位建設4000萬元，由中央補助1900萬，其餘廠商自籌，規畫「教保服務場所及特教AI陪伴平台」，目前已進駐縣內公立幼兒園、學前特教班、國小資源班等共35處，約有2300名學童受惠，讓學童與AI機器人「凱比同學」一同互動學習，透過念故事、唱歌、跳舞，創造更多元學習方式。

縣長楊文科表示，此計畫設置的AI機器人，能讓幼教及特教老師運用各種數位教育資源，激發學童學習狀態，讓特殊生透過與機器人互動，提升社交能力與學習興趣，有助於增進人際關係，融入群體生活，打開學習另一扇窗，未來也將持續向中央爭取相關經費，將受惠範圍擴及到全縣57所公立幼兒園及國小資源班。

教育處表示，AI機器人「凱比同學」具多種感知能力及AI智能，可以辨識人臉、物品及聲源方向等，理解對話內容，並提供多元服務軟體幼教APP使用，包括兒童線上學習資源、思考力遊戲、幼兒發展評估資訊、寶寶日誌、育兒教育等，還可供家長觀測學童學習狀態。

縣內最大公立幼兒園為新竹縣立竹東幼兒園，目前有6台機器人進駐，園長馮素琴表示，幼兒園共招收幼兒360名，機器人「凱比同學」外型、動作相當可愛，很適合使用在3到5人小組式互動中，幼兒對AI機器人相當好奇。

「凱比，這個是什麼?」小朋友們好奇地一直拿東西提問做辨識問答，馮素琴說，透過這些互動，能激發孩子語言及知識的學習動機，裡面也收錄多種歌舞曲，可以帶動唱跳。目前學校已完成全員機器人使用教學研習，讓教師充分了解各項功能，未來將結合清大STEAM教師研習課程，為孩子設計出更好的課程。

AI 幼兒園 新竹

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