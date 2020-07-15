第50屆全國技能競賽9月登場 會旗傳遞首站桃園登場

勞動部連年舉辦全國技能競賽鼓勵青年展現技能訓練成果，今年邁入50屆，將於9月17日至21日在台北南港展覽館2館舉行，賽事比照國際賽規模，將有65個職類共1千名選手同場競技，並爭取46職類、51名國手資格，為宣傳難得的賽事，今天下午在桃園舉行會旗傳遞首站啟動儀式，勞動部長許銘春也親自出席，期許青年選手爭取佳績。

將於9月登場的第50屆全國技能競賽分為22歲以下青年組52職類、13歲至15歲青少年13個職類，預計1千名選手參賽，並將從中遴選技術精優的青年選手代表國家參加明年9月在中國上海舉行的第46屆國際技能競賽，與其他60個國家與地區技優選手競技。

勞動部1970年舉辦第1屆全國技能競賽至今邁入第50屆，同時也是我國加入國際技能組織（WorldSkills International）滿50周年，勞動部特別於賽前規畫會旗傳遞活動，首站今天在桃園市開跑，後續將接力經台中市、台南市、屏東縣、基隆市等勞動力發展署5分署所轄5縣市，最後將於9月17日第50屆全國技能競賽開幕典禮迎接入場。

首場會旗傳遞啟動儀式邀請參賽學校、選手代表及歷屆國手參與盛會外，許銘春也親自出席，將會旗遞送予桃園市副市長高安邦，以及新竹縣政府、新竹市政府、苗栗縣政府等代表，依序完成會旗傳遞啟動，並請到優秀參賽選手代表接受「武林帖」。

許銘春說，全國技能競賽訓練出許多青年國手，去年她親自率隊參加俄羅斯喀山舉辦的第45屆國際技能競賽，獲得團隊成績世界第3的榮耀，向世界展現了台灣強勁的技術實力，她也期勉參賽選手以「絕對的專注、絕對的信心」，明年再站上國際舞台。