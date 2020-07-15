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桃市補助失業勞工子女1萬1800元 第2學期今起受理申請

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府為減輕非自願離職失業勞工家庭負擔，今天起至8月底受理108學年度第2學期的失業勞工子女助學補助申請。圖／桃園市勞動局提供
桃園市政府為減輕非自願離職失業勞工家庭負擔，今天起至8月底受理108學年度第2學期的失業勞工子女助學補助申請。圖／桃園市勞動局提供

桃園市政府勞動局統計，今年通報資遣已有9277人，為減輕非自願離職失業勞工家庭負擔，今天起至8月底受理108學年度第2學期的失業勞工子女助學補助申請，考量失業勞工恐因資訊不足未能及時申請到勞動部補助，而錯失市府加碼補助，拍板放寬讓符合勞動部請領標準卻未能及時向勞動部申請補助者也能申請，最高補助1萬1800元。

桃園市勞動局今年首度開辦失業勞工子女助學補助計畫，分上、下學期2次申請，只要設籍桃園市4個月以上的非自願離職失業勞工，子女就讀國內私立大專校院且已通過勞動部核定並領有「失業勞工子女就學補助」審核結果通知單者，可檢附相關資料申請，除已領勞動部2萬4千元補助，桃市將再加發1萬1800元，最多併領3萬5800元。

108學年度第1學期助學補助已於5月底截止申請，有53名非自願離職失業勞工子女受惠，補助總金額61萬8881元，市長鄭文燦先前也在市政會議關心部分申請案件不符資格，提醒勞動局逐案了解申請狀況，盡量讓有需求者能領到補助，以度過疫情難關。

市府勞動局勞資關係科長張哲航說，第2學期助學補助今天起受理申請，有別於第1學期須以領有勞動部補助才能申請，勞動局這次決定放寬受理補助對象，只要符合勞動部請領標準，即便未及時申請到勞動部補助，一樣可以向市府申請最高1萬1800元補助，希望讓非自願離職失業勞工安心謀職、儘速就業，子女就學無礙。

108學年度第2學期補助受理期間從今天起至8月31日底，請民眾檢附相關資料，以掛號方式向桃園市政府勞動局提出申請。相關簡章及申請書等資料可至市府勞動局、各就業服務中心或公所免費索取，或至勞動局官方網站下載。

勞動部 失業 離職

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