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桃園區東門停車場公辦都更案投資11億元 2022年底完工

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府推動舊城區都市更新，選定桃園區東門段（前東門停車場）作為北桃園公辦都更示範基地，該案將興建2棟地上14層、地下3層的建築物，將於2022年底完工，市長鄭文燦今天視察。圖／桃園市政府提供
桃園市政府推動舊城區都市更新，選定桃園區東門段（前東門停車場）作為北桃園公辦都更示範基地，該案將興建2棟地上14層、地下3層的建築物，將於2022年底完工，市長鄭文燦今天視察。圖／桃園市政府提供

桃園市政府推動舊城區都市更新，選定桃園區東門段（前東門停車場）作為北桃園公辦都更示範基地，7月動工、預計2022年底完工，該案將興建2棟地上14層、地下3層的建築物；市長鄭文燦今天視察表示，市府預計取得84戶社會住宅單元，以及托嬰中心及親子館等公益設施，還有廣闊人行步道及開放空間，期許完工帶動舊市區發展。

桃園站前未來將有鐵路地下化、捷運路線等交通網絡，市府為活絡站前商圈發展，優先選定桃園區成功路二段上的東門段208-1地號等14筆土地公辦都更，該基地前身為東門停車場，2018年與立信工營造股份有限公司簽訂契約，經歷1年多都市更新擬定及審議過程，終於在今年5月取得建造執照，並於7月開工，總投資金額約為11億元。

桃園東門停車場都更案是繼中壢區中興巷公辦都更案後，桃園第2件動工的都市更新案，也具一定代表性，鄭文燦今天到場視察進度，肯定工程2年完工後不僅可創造優質的都市環境，也可帶動當地發展。

市府住宅發展處長莊敬權說，該處基地最早設置警察宿舍，拆除後作為停車場使用，由於基地有12%為私有土地且位於基地中間，透過公辦都更手段有利於整合私有地，因此市府積極推動都市更新，未來2棟建物有1棟為市府取得，另1棟建物則為建商所有，原私有地主則可依持有土地換取樓地板面積，比單純做為停車場更有效益。

東門停車場都更案將興建2棟大樓，總樓地板面積約3800坪，規畫取得銀級綠建築、智慧建築、耐震標章，停車空間將可擴增至停放汽車211輛、機車220輛；市府預計取得的84戶社會住宅，將優先讓警消人員居住，還有1200平方公尺樓地板面積的托嬰中心及親子館等公益設施，以及1300平方公尺人行步道及開放空間。

鄭文燦也提到，桃園區正光路警察宿舍公辦都更案也正在進行公開招標，預估完工後可分回320戶社會住宅，也將優先提供警消宿舍使用；同時，復興路及民生路路口亦有復興路公辦都更案，也正在招商中，期盼以都更案帶動地方發展，提高生活品質。

桃園市政府推動舊城區都市更新，選定桃園區東門段（前東門停車場）作為北桃園公辦都更示範基地，該案將興建2棟地上14層、地下3層的建築物，將於2022年底完工，市長鄭文燦今天視察。圖／桃園市政府提供
桃園市政府推動舊城區都市更新，選定桃園區東門段（前東門停車場）作為北桃園公辦都更示範基地，該案將興建2棟地上14層、地下3層的建築物，將於2022年底完工，市長鄭文燦今天視察。圖／桃園市政府提供
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