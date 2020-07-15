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新竹五峰鄉郵局大當機 民眾投訴：等了半天不能領券

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
民眾投訴五峰郵局領券「卡卡」，郵局也無奈表示因系統當機，造成不便，希望鄉親多體諒。圖／讀者提供
民眾投訴五峰郵局領券「卡卡」，郵局也無奈表示因系統當機，造成不便，希望鄉親多體諒。圖／讀者提供

新竹縣五峰鄉唯一的郵局新竹51支局今天領取三倍券首日狀況不斷，上午就出現系統異常斷線的情況，許多偏鄉部落居民從山上開車20多分鐘下山，到現場才得知暫時不能領，備感無奈，也有民眾反映抽了號碼牌等了半天不能領，只好隔天再來。

本報接獲廖姓新竹縣民投訴表示，今天上午前往五峰鄉桃山途中，正好經過五峰郵局，卻發現郵局系統當機，更目睹居民排隊抽號碼牌、事前預購，也無法順利領到三倍券，更表示有許多居民都是從山上部落下山領取，直言「偏鄉範圍很廣，跑一趟不容易！」

他還表示現場就遇到一名年輕人因為在五峰郵局領不到券，當場就決定騎車下山到16公里遠的竹東市區便利商店領券，詢問郵局工作人員的回覆也只得到系統「時好時壞」的答覆，因此替偏鄉民眾大感不方便。

對此五峰郵局則回應，因為郵局人力較為不足，今天只有1名職員專責三倍券發放，加上系統反應較慢、短暫出現當機情況，平均每份券需要3分鐘時間來輸入資料，才會出現民眾領取等待時間較長的情況。

郵局方面也提到，建議民眾可以利用周六的時間前來領券，當日五峰郵局會有3名職員負責發放，縮短民眾等待時間，同時因五峰鄉地理環境特殊，往來之間車程時間較遠，所以將不限制單雙號領取或每人限制代領分數，以服務鄉親。

此外五峰郵局則另外建議民眾，平日盡量提前在4點之前前來領券，因系統不定時出現當機情況，會出現領券資料登錄不成功的情形，職員必須利用4點之後的時間完成沖帳，希望鄉親能多多配合、體諒，也對所造成的不便表達歉意。

民眾投訴五峰郵局領券「卡卡」，郵局也無奈表示因系統當機，造成不便，希望鄉親多體諒。圖／讀者提供
民眾投訴五峰郵局領券「卡卡」，郵局也無奈表示因系統當機，造成不便，希望鄉親多體諒。圖／讀者提供

郵局 新竹 偏鄉

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