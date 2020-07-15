新竹市振興市場與夜市 持三倍券消費加碼送禮

紙本振興三倍券今天發放，新竹市政府產發處今天表示，為鼓勵民眾持三倍券消費，在樹林頭夜市、東門市場皆有不同加碼活動，還有送新竹市立動物園門票，以及抽電動機車等。

新竹市產發處長張力可表示，樹林頭夜市為市府委外經營的攤販集中場，每週三、五傍晚開始營業至凌晨，攤位最高達430個，包含有各類小吃，還有遊戲區，而在樹林頭夜市，民眾除可直接使用三倍券外，也可將三倍券兌換成每張50元的夜市抵用券，方便小額使用。

張力可指出，若以三倍券200元兌換樹林頭夜市抵用券，即可獲得1張抽獎券；以三倍券500元兌換夜市抵用券即可獲得2張抽獎券，同時，加碼贈送限量新竹市動物園門票1張。

為吸引民眾到東門市場使用三倍券，張力可表示，新竹市東門市場「放大」三倍券，如創意料理「享初食堂」、港式飲茶「東門旺角」、小吃攤「東門米粉攤」等30幾家攤商推出優惠，包含使用200元三倍券可買240元餐飲，或用500元三倍券換到600元等。東門市場將在18日辦不插電演唱會，盼帶入人潮。

東門市場肆爺炒泡麵店長沈家豪表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，東門市場消費人潮減少，現在進入暑假期間，已有感到消費力有逐漸回溫，盼望在活動刺激與政府推動不同的振興旅遊方案運作後，帶動消費力。

此外，因疫情影響，國外商務客不來，新竹飯店業者搶攻國旅市場及暑期親子市場，持振興三倍券住宿，加碼送旅遊相關體驗門票，暐順麗緻文旅住房振興三倍券入住親子房，送新竹市立動物園門票。新竹老爺酒店用振興三倍券住宿，加碼贈送密室逃脫體驗。