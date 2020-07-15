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竹市衛生局推「A3減重來(LINE@)」 助找回健康體態

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市衛生局今年特別與在地廠商翊晟科技股份有限公司合作，開發「A3減重來(LINE@)」成為減重智慧得力助手。圖／新竹市政府提供
新竹市衛生局今年特別與在地廠商翊晟科技股份有限公司合作，開發「A3減重來(LINE@)」成為減重智慧得力助手。圖／新竹市政府提供

為鼓勵民眾維持健康體態，新竹市衛生局每年結合社區醫療資源及職場共同辦理「享瘦顧健康」減重班，今年特別與在地廠商翊晟科技股份有限公司合作，開發「A3減重來(LINE@)」成為減重智慧得力助手，並首推夜市美食減重功能，透過智慧科技的運用強化民眾均衡飲食概念與自我健康管理，讓民眾「享瘦顧健康」。

衛生局長王宗曦說，鑑於line是最普及的通訊軟體，為讓減重班學員更能有效控制每日熱量攝取，今年特別委請台灣肥胖症衛教防制學會暨肥胖症專科醫師劉伯恩指導，將智慧科技巧思融入減重議題，與在地廠商翊晟科技股份有限公司共同合作，開發出可以紀錄每日體重、上傳三餐照片功能的line@工具，學員只要上傳所有日常飲食的食物照片，包含喜愛的各種夜市美食，經由 AI 的學習功能，就能直接判別與計算出食物熱量。

翊晟科技股份有限公司孫晨祐總經理說，「A3減重來(LINE@)」串接了 LINE Official Account Manager 提供的操作界面，製作客製化訊息，不只是記錄個人的飲食紀錄，透過營養師的專業建議，潛移默化教導民眾正確辨識六大類食物，達到衛教宣導的效果，擁有正確的飲食觀念和知識，讓有減重需求民眾達到智能減重的效益。

衛生局建議，民眾可每天花30分鐘從事身體活動，並分段累積，每次15分鐘分2次，或每次10分鐘分3次完成，例如10分鐘走路通勤、騎自行車10分鐘、跳跳健康操10分鐘等，效果與一次做完一樣，只要每天持之以恆，健康體能就會大大提升。

建議成人的BMI應維持在18.5（kg/m2）及24（kg/m2）之間，太瘦、過重或太胖皆有礙健康。鼓勵民眾踴躍報名「A3減重來、享瘦顧健康」智慧健康減重課程，凡參與減重班者都會送一份小禮物。

營養師的夜市美食熱量標示。圖／新竹市政府提供
營養師的夜市美食熱量標示。圖／新竹市政府提供

減重 衛生局

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