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影／鄭文燦到超商領三倍券 透露3千元要這樣用
振興三倍券今天開放領取，桃園市長鄭文燦提前預購，今天下午4點親自到全家便利超商桃園市府店領取，過程順利，他開心拿出3千元三倍券，表示要刺激消費，1張200元面額要買400元夜市券，另1張200元要到觀光工廠消費可變300元，剩下2600元則要捐給社福團體，因為這半年來社福團體受疫情衝擊慘澹，希望藉此帶動捐款。
鄭文燦今天下午跑完行程回到桃園市政府，親自到超商領取三倍券，先在超商機台操作運作順暢，大約1分鐘就領到小白單，直接到櫃台領取三倍券，並當場打開信封袋，由於信封袋不好開，還頻說「黏得好緊」，最後終於拆封，開心秀出實體三倍券。
鄭文燦說，今天是領取三倍振興券的第1天，今天各地有很多民眾有到郵局現地臨櫃購買，也有到便利超商通路預購來領取，自己則是到市府的便利超商來領取3千元的三倍振興券，親自把這個流程跑了一輪，速度算蠻快的。
鄭也提到，三倍券今天上路，每個商家都挖空心思，想爭取三倍振興券的商機，可預期有乘數效應，市府也推出很多優惠方案，例如到夜市200元三倍券可換400元夜市券，觀光工廠也有1.5倍購方案，200元三倍券可以變300元，像民間也有很多打折扣的優惠，大家可多參考運用刺激消費。
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