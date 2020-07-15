不只有米飯 米食小達人營體驗米食的變化

「米食不只是米飯」！苗栗市嘉盛社區客家粄仔工作坊，今天引領苗栗市啟文國小64名「米食小達人」營隊學童動手做，體驗彩色香粑粩等課程，他們發現生活中，米食可以變化成多種客家粄美食，粽子等也是米食，表示將來會多吃米食。

苗栗市啟文國小爭取農糧署補助，辦理「食米學園計畫」，校長陳正忠表示，啟文國小在客家庄，校方看到小孩對米食文化越來越疏離，經常在速食店流連購買食物，因此結合米食客家文化，參與「食米學園計畫」系列活動，第一階段「小農夫日記」，第二階段今天起3天「米食小達人」營隊。

「小農夫日記」提供學童觀察稻子播種、育苗、插秧到收割過程，再利用收割的稻穀輾成米，用米去製作客家米食，今天嘉盛社區發展協會總幹事張永昌教導「米食小達人」營隊學員，利用薑黃、抹茶、竹炭、紅麴及紫地瓜成分摻入，金、木、水、火、土五行元素，製作色香粑粩、可以吃的黏土。

明、後天還規畫不一樣米麵條、七彩米飯等體驗課程，安排米食營養宣導，及參觀農委會苗栗區農業改良場，陳正忠期許可以讓學童喜歡米食、食用米食，推廣米食客家文化，5年級曾姓學童說，課程讓她了解稻米生長需要很長時間，農夫很辛苦，而米食不只是米飯，營隊活動後，她會多吃米食。