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影／全國罕見！通霄新埔漁村 擁有永不枯竭清冽山泉

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
立委陳超明為新埔社區爭取里山里海及農村再生計畫輔導。圖／陳超明服務處提供
立委陳超明為新埔社區爭取里山里海及農村再生計畫輔導。圖／陳超明服務處提供

苗栗縣通霄鎮新埔社區是緊鄰海岸的小漁村，但家戶門前幾乎都擁有清冽的湧泉，立委陳超明下鄉發現，視為地方至寶，今天邀水土保持局局長李鎮洋等人到場現勘，新埔社區擁有純樸的農漁村特色，不但有全國票選最美公路西濱新埔「日落大道」及網路爆紅的「愛心公路」，全里依山傍海，還有山丘草原及豐富野鳥生態，水保局希望以「里山里海」概念結合農村再生計畫，為新埔社區帶來發展新契機。

陳超明說，年前他走訪新埔社區，發現在現今水資源匱乏的時代，新埔家家戶戶門前竟然都有一口自然湧出的甘泉，隨即請教新埔社區發展協會理事長黃文生有關湧泉的相關資料，根據黃的說法，新埔湧泉自日據時代就已存在，即便缺水時期，山丘涵養的水源往下流，因此當地從不會有缺水的窘況。

陳超明認為，新埔社區離海堤僅3、4公尺，地下湧泉不但沒有鹽化，仍是甘冽爽口，在如此近海的地區家戶居民卻可品味山泉，在台灣的地景資料裡應是非常獨特且稀有，未來確有必要透過農村再生的輔導開發，讓新埔社區呈現美麗的遠景及風貌。

陳超明上午邀水保局、通霄鎮民代表會、社區協會及學者討論新埔社區推動農漁村再生計畫，盼爭取中央補助，推動里山生態及里海遊憩，打造新埔成為富麗漁村，當地的湧泉目前估計已有22處，山丘也是赤腹鷹、灰面鵟鷹等候鳥現身之地，且數量驚人； 李鎮洋認為當地的湧泉是上天送給新埔珍貴的資源，支持部分計畫先執行，例如美化湧泉設施，泉水不但可提供家戶使用，更可成為吸引遊客的農漁村一大特色。

通霄鎮新埔社區離海堤僅數公尺，卻擁有終年不竭的甘冽湧泉可使用。記者胡蓬生／攝影
通霄鎮新埔社區離海堤僅數公尺，卻擁有終年不竭的甘冽湧泉可使用。記者胡蓬生／攝影
立委陳超明為新埔社區爭取里山里海及農村再生計畫輔導。圖／陳超明服務處提供
立委陳超明為新埔社區爭取里山里海及農村再生計畫輔導。圖／陳超明服務處提供
立委陳超明為新埔社區爭取里山里海及農村再生計畫輔導。圖／陳超明服務處提供
立委陳超明為新埔社區爭取里山里海及農村再生計畫輔導。圖／陳超明服務處提供
立委陳超明為新埔社區爭取里山里海及農村再生計畫輔導。圖／陳超明服務處提供
立委陳超明為新埔社區爭取里山里海及農村再生計畫輔導。圖／陳超明服務處提供
立委陳超明(右三)今天邀水保局長李鎮洋(右二)等人針對新埔社區推動農漁村再生的發展計畫討論。記者胡蓬生／攝影
立委陳超明(右三)今天邀水保局長李鎮洋(右二)等人針對新埔社區推動農漁村再生的發展計畫討論。記者胡蓬生／攝影
通霄鎮新埔社區離海堤僅數公尺，卻擁有終年不竭的甘冽湧泉可使用。記者胡蓬生／攝影
通霄鎮新埔社區離海堤僅數公尺，卻擁有終年不竭的甘冽湧泉可使用。記者胡蓬生／攝影

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