影／全國罕見！通霄新埔漁村 擁有永不枯竭清冽山泉

苗栗縣通霄鎮新埔社區是緊鄰海岸的小漁村，但家戶門前幾乎都擁有清冽的湧泉，立委陳超明下鄉發現，視為地方至寶，今天邀水土保持局局長李鎮洋等人到場現勘，新埔社區擁有純樸的農漁村特色，不但有全國票選最美公路西濱新埔「日落大道」及網路爆紅的「愛心公路」，全里依山傍海，還有山丘草原及豐富野鳥生態，水保局希望以「里山里海」概念結合農村再生計畫，為新埔社區帶來發展新契機。

陳超明說，年前他走訪新埔社區，發現在現今水資源匱乏的時代，新埔家家戶戶門前竟然都有一口自然湧出的甘泉，隨即請教新埔社區發展協會理事長黃文生有關湧泉的相關資料，根據黃的說法，新埔湧泉自日據時代就已存在，即便缺水時期，山丘涵養的水源往下流，因此當地從不會有缺水的窘況。

陳超明認為，新埔社區離海堤僅3、4公尺，地下湧泉不但沒有鹽化，仍是甘冽爽口，在如此近海的地區家戶居民卻可品味山泉，在台灣的地景資料裡應是非常獨特且稀有，未來確有必要透過農村再生的輔導開發，讓新埔社區呈現美麗的遠景及風貌。