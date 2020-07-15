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財產花不完！9旬榮民伯伯700萬全捐了 大愛感動人

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
90歲榮民伯伯劉明芝將財產全捐出，希望大愛能幫助更多貧困病患。圖／臺北榮總新竹分院提供
90歲榮民伯伯劉明芝將財產全捐出，希望大愛能幫助更多貧困病患。圖／臺北榮總新竹分院提供

新竹縣一名90歲榮民劉明芝為了幫助到更多需要幫助的人，甘願將名下房產賣了，加上畢生積蓄700萬元通通捐給新竹榮民之家，大愛令不少醫護聽了備感溫馨，劉伯伯卻謙虛地表示「將自己花不完的錢，分給需要幫助的人，不是件多了不起的事。」臺北榮總新竹分院特地頒獎感謝他的義舉，希望善款都能幫助貧困的病患。

榮民伯伯劉明芝出生湖南省長沙市，18歲那年就隨著國民政府來台，25歲退伍後就一直擔任清潔隊員34年直到退休，他表示擔任清潔員時每天都辛勤工作到半夜，目的就是為了吃頓飽飯，因為年輕時過得很苦，當兵的時候更常常三天吃不到一口飯，而且從小就離開家人、跟著部隊東奔西走。

他表示因為年輕經歷過長時期的生活困頓，更能體會貧困者的辛苦，現在自己每個月靠14000元的就養金就能維持生計，而且在榮民之家也得到很好的照顧，便將年輕時所買的公寓給賣了，希望將這筆賣房所得700萬元通通捐出，他更說「錢財乃身外之物，生不帶來，死不帶去，感謝國家的照顧。」

新竹榮譽國民之家表示將為劉明芝伯伯預立遺囑，財產都將捐贈惠眾基金新竹專戶，用以照顧及幫助臺北榮總新竹分院貧困病患。臺北榮總新竹分院長彭家勛今天上午親自前往新竹榮民之家感謝劉伯伯的善行義舉，並致上親筆書寫的謝卡，表達心中的無限感謝。

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