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暑假首日六福村爆人潮 19歲以下免費入園嗨玩水
今天雖是平日，但卻是暑假第一天，六福村今天中午就已經湧入萬名遊客入園，不少都是衝著安心旅遊優惠，19歲以下學生免費入園的振興方案，更有家長專程只載孩子來玩、自己卻不入園，園方則表示將提早營業時間，讓遊客能玩得盡興。
六福村表示，搶搭暑假及三倍券商機，特別推出夏日活動「冰霧派對」，即日起到9月6日，每天都有3個場次，讓大小朋友可以在清涼的水霧中玩水嬉戲，不僅起來DJ帶動氣氛，還有比基尼女郎一起打水仗。
安心旅遊計畫也正式開跑，不少19歲以下的學生今天揪團入園遊玩，看中的就是免費暢玩的優惠，園方則表示，六福村也針對19歲以上民眾推出全票6折的優惠，原價999元，優惠只要599元。
此外六福村則預估，周末會有更多遊客上門，因此也規畫大型假日煙火秀，要讓遊客都能留下最美的回憶，也在園區內的南太平洋主題區域推出草裙舞表演，但也建議遊客多利用大眾運輸轉乘，避免塞車。
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