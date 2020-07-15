快訊

美軍特戰新利器：MG338輕型通用機槍正式換裝

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑假首日六福村爆人潮 19歲以下免費入園嗨玩水

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
學生放暑假湧入六福村，園方估今天破萬入園。圖／六福村提供
學生放暑假湧入六福村，園方估今天破萬入園。圖／六福村提供

今天雖是平日，但卻是暑假第一天，六福村今天中午就已經湧入萬名遊客入園，不少都是衝著安心旅遊優惠，19歲以下學生免費入園的振興方案，更有家長專程只載孩子來玩、自己卻不入園，園方則表示將提早營業時間，讓遊客能玩得盡興。

六福村表示，搶搭暑假及三倍券商機，特別推出夏日活動「冰霧派對」，即日起到9月6日，每天都有3個場次，讓大小朋友可以在清涼的水霧中玩水嬉戲，不僅起來DJ帶動氣氛，還有比基尼女郎一起打水仗。

安心旅遊計畫也正式開跑，不少19歲以下的學生今天揪團入園遊玩，看中的就是免費暢玩的優惠，園方則表示，六福村也針對19歲以上民眾推出全票6折的優惠，原價999元，優惠只要599元。

此外六福村則預估，周末會有更多遊客上門，因此也規畫大型假日煙火秀，要讓遊客都能留下最美的回憶，也在園區內的南太平洋主題區域推出草裙舞表演，但也建議遊客多利用大眾運輸轉乘，避免塞車

塞車 比基尼 煙火秀

延伸閱讀

中市警暑假打籃球反菸毒 邀夢想家青年隊球員當大使

基隆海洋廣場暑假開唱22場次 仲夏樂集17日晚登場

暑假到親子放電趣 新莊4公園改造特色遊戲場

屏東轉化社區觀光推六大遊程 讓暑假可從北玩到南

相關新聞

財產花不完！9旬榮民伯伯700萬全捐了 大愛感動人

新竹縣一名90歲榮民劉明芝為了幫助到更多需要幫助的人，甘願將名下房產賣了，加上畢生積蓄700萬元通通捐給新竹榮民之家，大...

影／全國罕見！通霄新埔漁村 擁有永不枯竭清冽山泉

苗栗縣通霄鎮新埔社區是緊鄰海岸的小漁村，但家戶門前幾乎都擁有清冽的湧泉，立委陳超明下鄉發現，視為地方至寶，今天邀水土保持...

暑假首日六福村爆人潮 19歲以下免費入園嗨玩水

今天雖是平日，但卻是暑假第一天，六福村今天中午就已經湧入萬名遊客入園，不少都是衝著安心旅遊優惠，19歲以下學生免費入園的...

竹市首位奧運選手教練 射箭國手林詩嘉返鄉任教

新竹市「土生土長」射箭國手林詩嘉2016年首次參與奧運就拿下銅牌一戰成名，市府近期聘請林詩嘉擔任射箭巡迴教練，成為竹市首...

防疫發揮功效 桃園今年腸病毒門診人次僅去年十分之一

自新冠肺炎疫情爆發以來，民眾警覺性提高，勤於洗手、戴口罩，讓今年的腸病毒與流感人數大幅下降，桃園市政府衛生局密切監測，發...

竹縣府打卡新地標 明基友達文教基金會捐石雕藝術

新竹縣政府與明基友達基金會合作推廣公共藝術，基金會捐贈雕塑作品「圓通四方」，並設置在縣府左前方草坪，將藝術帶進民眾生活，...

紀維德獲頒桃園榮譽市民 鄭文燦暖送智慧腕表、登山杖

荷蘭在台辦事處代表紀維德（Guy Wittich）在台就任5年，7月任滿，將於8月離台，5年任期與桃園交流逾20次，桃園...

小吃店收不收3倍券？桃園市府園區1條街2樣情

振興三倍券今天開始在市面上流通，桃園市府園區商圈店家是否開放使用三倍券，各店規定不一，有便當店擔心現金流問題，貼出告示「...

3倍券領取首日 新竹郵局不見爆量人潮

振興三倍券領取首日，新竹市郵局尚未遇見大爆滿情況，新竹市的文雅郵局今天上午8點左右架設好的休息區出現些許排隊人潮，不過到...

桃園郵局領3倍券最快45秒搞定 家庭主婦4點半就來排

郵局今天開放購買振興三倍券，桃園市區的成功路郵局是桃園最大郵局，一早湧入200多人排隊領取，黃姓家庭主婦搶頭香，凌晨4點...

台鐵埔心站變綠建築 透出牧場、客家風

台鐵桃園楊梅埔心站外觀過去被批評像違建，跟中壢站一樣沒特色。現在不一樣了，站體正面小廣場「埔心」美術字體還有英、日、韓等...

疫情趨緩 桃園樂活巴士 恢復原先班次

新冠疫情趨緩，桃園先前樂活巴士減班3成、48條路線，將從今天起恢復既有班次營運。

熱門新聞

影／他排2小時買到5份振興券 臭臉說「買到也不高興」

柯P御用攝影官爆過勞、低薪羞辱 北市勞局：可提申訴

嘉市郵局排振興券人潮快速消化 40分鐘後門口沒人排隊

惡質！停在停車格裡仍被潑漆 虎尾鎮長決心掃蕩路霸

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

影／領三倍卷台南一早人潮滿滿 代領規定不少人霧煞煞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。