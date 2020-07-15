竹市首位奧運選手教練 射箭國手林詩嘉返鄉任教

新竹市「土生土長」射箭國手林詩嘉2016年首次參與奧運就拿下銅牌一戰成名，市府近期聘請林詩嘉擔任射箭巡迴教練，成為竹市首位奧運選手教練。市長林智堅今到林詩嘉母校赴富禮國中發聘書，他說，希望林能培育下一代奧運國手，讓富禮國中成為名符其實的射箭國手搖籃。

林智堅今到富禮國中參與「一日集訓」課，體驗選手們的辛苦，並聽取解說，了解包括奧運射箭比賽標準距離是70公尺、靶心其實是黃色而非紅色等知識。

林智堅說，竹市重視射箭基礎教育，有從國小到大學完善的四級培訓制度，除了優秀教練，也成功爭取4000萬元中央補助，將在富禮國中興建「專業級」射箭場，讓竹市有更多孩子能學習射箭，並代表台灣在全世界拿下好成績。

教育處指出，富禮國中射箭隊已有15年歷史，有「射箭國手搖籃」之稱。2016年由國家隊倪大智教練帶領富禮國中射箭隊首屆選手林詩嘉、譚雅婷，勇奪巴西里約奧運女子團體銅牌，是台灣及竹市的驕傲，也吸引更多年輕好手加入富禮射箭團隊。未來，預計運用體育署及市府的4千萬元補助款在富禮國中新增2個射箭場，將有16個完整射程70米的靶位。

教育處說明，射箭是竹市體育的重點項目，從香山和大庄國小、富禮和三民國中、香山高中和新竹高商、到清華大學，都提供完整且優異的「四級培訓」課程，讓學生接受最完善、扎實的射箭教育。

教育處表示，富禮國中射箭隊歷經校長蔡慧嬌創隊、校長宋隆文持續推動，現任校長涂靜娟積極爭取，還有企業贊助及計畫經費補助，讓射箭戰績光芒四射。