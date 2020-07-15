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防疫發揮功效 桃園今年腸病毒門診人次僅去年十分之一

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
新冠肺炎疫情爆發以來，民眾警覺性提高，勤於洗手、戴口罩，讓今年的腸病毒與流感人數大幅下降，桃園市政府衛生局統計，發現今年腸病毒就診人次減少約10倍。記者陳夢茹／攝影
新冠肺炎疫情爆發以來，民眾警覺性提高，勤於洗手、戴口罩，讓今年的腸病毒與流感人數大幅下降，桃園市政府衛生局統計，發現今年腸病毒就診人次減少約10倍。記者陳夢茹／攝影

自新冠肺炎疫情爆發以來，民眾警覺性提高，勤於洗手、戴口罩，讓今年的腸病毒與流感人數大幅下降，桃園市政府衛生局密切監測，發現今年腸病毒就診人次減少約10倍。

衛生局統計，調查桃園腸病毒疫情，以今年第27周為例，6月28日至7月4日期間，桃園市腸病毒健保門急診就診人次為202人次，相較去年同期數據，腸病毒健保門急診就診人次有2033人次；第28周7月5日至7月11日，腸病毒健保門急診就診人次170人次，去年同期則有1354人次。

不僅腸病毒，今年第28周7月5日至7月11日，門診類流感就診人次有1407人次，去年則高達5947人次，即便第26周門診類流感就診人次1157人次，第27周1549人次，第28周1407人次，近期就診人數有微幅上升，不過與去年相比下也少了幾千人次。

衛生局疾病管制科科長葉潔瑩指出，今年因為新冠肺炎疫情影響，民眾改變衛生習慣，勤洗手、戴口罩，甚至避免出席聚會和大型公共場所，都有助於降低腸病毒和流感疫情，由於今年門診人次少，數據有稍微變動就有明顯差異，但與去年同期相較下，無論是腸病毒或流感疫情，都減少相當多。

衛生局表示，大人感染腸病毒多為無症狀或症狀輕微，但不表示青少年族群及成人完全沒有併發重症的風險，另，5歲以下嬰幼兒為重症主要高危險群及防治重點族群，提醒民眾多加留意家人健康狀況。

腸病毒 衛生局 類流感

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