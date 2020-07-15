竹縣府打卡新地標 明基友達文教基金會捐石雕藝術

新竹縣政府與明基友達基金會合作推廣公共藝術，基金會捐贈雕塑作品「圓通四方」，並設置在縣府左前方草坪，將藝術帶進民眾生活，縣長楊文科表示，歡迎來此打卡，親近藝術品。

楊文科表示，日前受邀基金會舉辦「BenQ國際雕塑營」，看到許多國際雕塑家入駐北埔麻布山林，為台灣留下永恆雕刻作品，感受藝術之美及震撼力，他也頒贈感謝狀，感謝基金會捐贈石雕「圓通四方」，將成為縣府新地標，讓民眾來洽公之餘，在廣場綠地就可以欣賞藝術，也期勉縣府同仁在業務推展上「圓通四方」，圓則變、變則通、通則達。

明基友達基金會執行長童文池表示，基金會每兩年舉辦一次「BenQ國際雕塑營」，邀請來自世界各國藝術家在麻布山林創作，這是捐贈的作品是由藝術家周潔甫創作，價值約500萬元，創作時間達1個月。

此作品靈感來自中國古代錢幣，外圓內方，體現了中國古代天人合一理念和「天圓地方」的宇宙觀，作品用三個大小不一樣的圓銜接成螺旋狀，圓中間三個方塊是相通的，即中國哲學的「通則達」，也盼新竹縣這個科技城，增添藝術人文氣息。