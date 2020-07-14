桃園推月月直播抽科技產品 商圈消費滿500元還能抽汽車

國內疫情漸趨緩，為配合中央推出振興三倍券，桃園市政府也投入近4300萬元加碼優惠，包吃包住還包玩，今天更舉行「桃園最補，花就對了」記者會，加碼月月抽獎活動，將於桃園市長鄭文燦的臉書直播抽獎，加碼抽手機、switch遊戲機等科技新品，另外消費抽獎最大獎還能抽汽車。

桃園市政府今天公布5大面向、11項方案的加碼優惠，「血拚最補」，桃園夜市券預定從7月17日開跑，在桃園四大夜市執行，可用200元實體振興券換400元夜市券；桃園商圈三倍券加碼優惠，用現金或振興券消費，單筆滿300元可以抽機車；滿500元可抽汽車，以發票號碼登錄即可，且每人不限次數；9月份起部分商圈會進行綠色消費優惠，推出綠色商品折扣。

鄭文燦表示，「七桃旅遊」包含桃園市民限定電子旅遊券500元，15萬人抽4萬張電子旅遊券，效果良好，還有來桃園住一晚，加贈滿費一日遊，住一晚的價值約1千元，另外，桃園觀光工廠推出1.5倍購，200元可買到300元價值的商品，非常划算。

鄭文燦指出，「文藝最補」不少商圈如桃園77藝文町、南崁兒童藝術村、馬祖新村等，皆贈送100元消費抵用券，還與電影院合作推藝文電影100元優惠，不僅如此，3個表演場所包括桃園展演中心、中壢藝術館及文化局展演廳，全部場租免費，若有售票則打5折，為了在疫情趨緩期間，用優惠吸引民眾走入藝文世界，輔助受疫情衝擊的藝文團體。

交通也相當重要，「趴趴GO最補」裡大溪和復興地區發行一日券，促進當地旅遊風氣，此外，桃園捷運也有一日票，沿線店家都有合作優惠，最值得注目的是，青埔地區會相當熱鬧，新光影城7月15日試營運、IKEA青埔旗艦店7月23日開幕、和逸飯店7月29日試營運，XPARK水族館8月7日開幕，鄭文燦建議，不要開車，搭成大眾運輸工具不塞車，這條旅遊路線很適合情侶檔或家庭旅遊。

「甩肉最補」體育優惠也不能少，使用振興券購買國民運動中心課程可打7折，另外，從7月15日起，使用500元振興券，可買兩張價值800元的桃園國際球場球票。