暑假不怕餓肚子 桃園補助愛心午餐給2893位弱勢生

學生們殷殷期盼的暑假，明天期將開始。為了保障弱勢學生們的三餐，桃園市教育局特別規畫每日50元愛心午餐或物資等，讓學童暑假不至於餓肚子，讓學生及家長們直呼好感恩。

桃園市大忠國小原與鄰近便當店及全家便利商店合作，供應弱勢學生寒暑假愛心午餐，後因家長反映，孩子放暑假會回阿公阿嬤家住，倘若能發放物資，讓家人自行烹煮午餐較為方便，自106年起順應家長需求，改提供愛心午餐物資箱，內容物包含白米、麵條、麥片、罐頭等容易儲放的食材。

八德區大忠國小這次共補助33位學童暑假愛心午餐。學生小蓉（化名）與恩恩（化名）這次申請到愛心午餐補助，她們說，暑假還有物資可以享用，相當感謝。由於物資非常多，擔心孫女搬不動，有阿公阿嬤特地到學校來幫忙載回家。

桃園市教育局表示，今年國中小學的暑假從7月15日起至8月30日，含例假日總計47天，考量低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，暑假期間補助每天午餐費50元，依學校地區特性讓學童持餐券或以簽名方式到學校合作的商家領取餐點。

教育局為持續照顧弱勢學生，更成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，除提供每位學生於寒暑假期間每日午餐費外，亦補助上課日所需午餐費用，今年暑假共有2893位學生受惠，總計補助新台幣679萬8550元。