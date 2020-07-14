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沒有颱風也受災 苗栗梨保險今年投保農民大增

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣部分鄉鎮高接梨今年初受霜害，農友數次翻刀，以致今年3月枝頭有些梨穗已開花，部分梨穗光禿禿成對比。圖／本報資料照片
苗栗縣部分鄉鎮高接梨今年初受霜害，農友數次翻刀，以致今年3月枝頭有些梨穗已開花，部分梨穗光禿禿成對比。圖／本報資料照片

水梨是高經濟農作物，去年、今年梨穗先後受暖冬、霜害，農友投保梨保險意願大為提高。苗栗縣政府農業處統計，梨保險前年掛零、去年3件，今年攀升到39件，越來越多農友保險，多一層保障減少災損。

農委會鼓勵農民投保農產業保險，苗栗縣目前開辦有高接梨、水稻保險，今年試辦桶柑保險。縣府農業處指出，投保作物遭受天然災害時，仍可依農業天然災害救助辦法領取災害救助金，等於有雙重保障。

其中，梨保險保費，農委會補助二分之一、苗栗縣政府補助三分之一，農友負擔六分之一，今年梨保險到6月，投保大幅增加到39件。

至於水稻保險，農委會補助二分之一保費，苗栗縣政府今年提高補助，比例依農友自行負擔保險費比例，補助同等比例，最高補助25%，但農友應自付保險契約投保比例須達到10%門檻，二期作保險受理到8月31日，農民要把握時間。

農業處指出，農委會今年新試辦的桶柑保險區域包括苗栗縣頭份市、三灣鄉、獅潭鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、公館鄉，縣府受理到7月21日，保費由農委會補助二分之一，縣府補助三分之一。

保險 農委會 苗栗縣

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